Поисковые системы обрабатывают данные по-разному. У Яндекс и Google разные формулы для группировки ключей. Различаются также правила сортировки страниц в выдаче и приоритетность факторов ранжирования. О том, на какие ключевые параметры смотрят Яндекс и Гугл — в нашей статье.

Возраст сайта

При продвижении сайта в Яндексе возраст ресурса имеет решающее значение. Создать площадку, упереться в высокочастотные запросы и ждать результата через неделю бессмысленно. Продвигаться придется аккуратно и по низкочастотным запросам. В таком случае Яндекс даст молодому ресурсу трафик быстрее, чем Google.

В Гугле одинаково хорошо продвигаются молодые и старые сайты. Чтобы происходило так, нужно все время улучшать качество интернет-площадки и следить за пользой для пользователей. Но если ресурс молодой, первый трафик может прийти через несколько месяцев.

Поведенческие факторы

По этому показателю различия между подходами Яндекса и Гугла значительны. Но оба поисковика позитивно реагируют только на белые способы продвижения. Ни тот, ни другой не пропустят накрутку поведенческих факторов.

Для улучшения этих факторов нужно улучшать юзабилити сайта, работать над сниппетами, публиковать уникальный и хорошо структурированный текстовый контент, помнить о релевантности.

Яндекс обращает на поведенческий фактор больше внимания, чем Гугл. В Гугле важно, чтобы посетители реже кликали по кнопке «Назад» для возвращения в поисковик. В Яндексе поведенческий фактор важнее остальных направлений продвижения.

Содержимое

Пользователи ходят на сайты за фото, видео и текстами. За качеством всего этого необходимо следить как можно строже.

Яндекс проверяет тексты по трехсловному шинглу, терпеть не может поверхностный рерайт, хорошо распознает слова на русском языке. В отличие от Гугла этот поисковик умеет ранжировать сайты, которые не продвигали полгода. Главное для него — качество контента и полезность для посетителей.

Яндекс уважает тексты без переспама с плотностью ключей до 5%. Если продвигать сайт по низкочастотным ключам и не заботиться о других аспектах продвижения, трафик будет хорошим.

Внутренние ссылки

Обеим поисковым системам нравятся внутренние ссылки. Если они расставлены правильно, позиции сайта улучшатся и в Гугле, и в Яндексе.

Чтобы видеть хороший результат, нужно поступать так:

Ссылаться в одном тексте на одну страницу не больше одного раза. Вставлять в анкор релевантные ключевые слова. Прекратить ставить циклические ссылки. Это значит, что на странице не должно быть ссылок на саму себя.

Alt-тег картинок

Гугл и Яндекс по-разному относятся к этому тегу. Яндексу альтернативный текст к изображению не интересен. Гугл этим тегом интересуется и ранжирует страницы с картинками, к которым правильно прописан альтернативный текст.