Реально ли получить прибыль с инвестиций?

Инвестирование https://invest-mate.com/investment-advisor/kak-zarabotat-online/realno-li-zarabotat-na-investiciah способно принести отличный доход при грамотном подходе к делу. Проблема в нем для множества людей состоит в двух вещах.

Во-первых, необходимо разобраться во многих тонкостях фондового рынка. Зачастую это происходит при помощи уже получившего громадный опыт в этой сфере наставника и при наличии составленного с его подмогой финансового плана, которому предстоит четко следовать. Можно обойтись и без помогающего инвестору специалиста, но тогда придется потратить массу времени на самостоятельные исследования. Если попасть в данную сферу, не представляя, что нужно делать, — слишком уже велики шансы на неудачный выбор и крупные денежные потери.

Инвестиции не являются стабильным и постоянным источником дохода. Здесь прибыль оказывается в кармане от случая к случаю, а никакой фиксированной гарантированной части доходов – нет и быть не может в принципе. С другой стороны, прибыль от итогов удачного решения может значительно превышать типичный доход в виде заработной платы, что положительно скажется на личном бюджете инвестора.

Каким образом можно получить доход с инвестиций?

При вложении в акции доход идет, если выбранные ценные бумаги вырастут в цене; порой они дорожают более чем вдвое. Владелец дивидендов же получает деньги за то, что держит на руках акции предпочитаемых им компаний; платят за это сами организации. Чаще всего дивиденд – это лишь часть от закупочной стоимости акции, но бывают и стопроцентные дивиденды, то есть – равные сумме, которую инвестор заплатил, приобретая акцию.

Первичный рынок – это котировка и выпуск ценных бумаг; вторичный – уже торговля. Некоторые инвесторы предпочитают долгосрочно владеть своими акциями, поэтому выбирают те компании, акции которых более-менее стабильно растут в цене. Трейдеры, или розничные торговцы же следят постоянно за огромным множеством факторов в течение дня, покупая и продавая за это время множество акций и других бумаг. Учитывать при торговле придется макроэкономические, политические и многие другие факторы.

Расчет потенциальной прибыли: простейшая формула

Для приблизительного подсчета потенциального дохода, доступного даже для новичка, используется так называемое «правило 72». Оно позволяет узнать, сколько времени уйдет на удвоение определенной суммы денег. Формула проста: семьдесят два делится на доход в процентах. Полученное число будет не слишком точным, но достаточно близким к реальному результату. От итога подсчетов имеет смысл отталкиваться, прикидывая, стоит ли вкладываться в конкретном направлении.