Профессиональная раскрутка инстаграма в Харькове – сложное и трудоемкое занятие, которое лучше всего доверить специалистам. Так вы разово инвестируете в свой бизнес и будете уверены в том, что к вам придут клиенты. Если решили самостоятельно продвигать аккаунт, следуйте таким рекомендациям.

Бизнес-профиль

Подключите коммерческий профиль сразу, как только зарегистрировали аккаунт. Он даст вам кнопки для связи, доступ к статистике, позволит указать оффлайн-адрес компании.

Шапка профиля

Первое, на что обращает внимание пользователь, когда заходит на вашу страничку – это шапка. Она должна быть грамотно оформлена. Кратко заполните ник, название аккаунта, описание, загрузите аватарку и установите актуальные истории.

Ник – это уникальное название вашей компании, по которой именно вас будут искать в соцсети. Он пишется латиницей, в нем можно использовать точки. При необходимости его можно со временем менять и редактировать.

Название аккаунта – это фактически имя пользователя. Если это личный блог, то лучше использовать уникальное имя. Если это бизнес-страничка, то советуют выбирать имя, связанное с родом деятельности. Например, если вы продаете недорогие вещи, в вашем имени должно быть слово «одежда» или «дешево». Тогда у вас будет больше подписчиков. Максимальная длина строки – 30 символов.

В описании укажите, чем занимаетесь. Можете дать ссылку на сайт, если он есть или на сообщества в социальной сети.

Когда загружаете аватарку учтите, что изображение будет вписано в круг и обрезано по краю. Также оно должно ассоциироваться с вашим брендом.

Контент

Профиль Инстаграма следует наполнять эстетичным визуалом. Он должен стимулировать подписчиков к целевому действию. Красивая картинка плюс продающий текст приведут к оперативной продаже товара или услуги.

Помните о том, что весь графический контент должен быть выполнен в единой цветовой гамме. Повторяющиеся визуальные компоненты в цвете позволят обозначить самобытность и независимость. Здесь уместны видео, фото-коллажи. Все это уместно подписывать емкими цитатами или описанием сюжетной линии. Инстаграм – неформальная сеть, здесь приветствуется юмор и искрометная подача материала.

Хэштеги и локация

Так мы плавно переходим к хэштегам. Лучше всего разработать уникальный, фирменный хэштег. Так вы увеличите узнаваемость бренда. Пусть в одном хэштеге будет не больше трех слов, иначе они будут трудночитаемыми.

В геолокации вовсе необязательно отмечать место, где располагается ваша фирма. Здесь можно указать популярные места в городе. Так у вас будут выше охваты, а соответственно, и выше продажи. Подобный подход к смм в Харькове позволит быстрее раскрутить ваш аккаунт.

Сервисы

Для раскрутки и продвижения часто используют разные сервисы для маслайкинга, масслукинга и массфолловинга. Они – верные помощники в продвижении, однако требуют большой аккуратности в использовании. Инстаграм отрицательно относится к такого рода продвижению, поэтому при неосторожной эксплуатации можете схлопотать бан. Также существуют сервисы для накрутки подписчиков.

Специалисты советуют следить за трендами, не бояться экспериментов и изредка использовать сервисы. Они рекомендуют проверять на жизнеспособность различные гипотезы и искать способ, который подойдет именно вам. Анализируйте эффективность и смотрите, какие действия привлекают больше пользователей.