Удобные способы обмена криптовалюты

В современном мире уже нельзя просто игнорировать существование криптографических валют и их влияние на общую экономику, финансовый мир. Огромные цифра капитализации, а также ежедневные статистики оборота токенов самых разных систем говорят о том, что цифровое золото нашло свою нишу и теперь активно наращивает обороты. Если в самом начале своего пути Bitcoin использовался для коммерческих сделок только непосредственно между пользователями, сегодня BTC можно использовать для покупки товаров и услуг, оплаты счетов, похода в кафе и рестораны, а также вложений. Стоило только известному предпринимателю и инженеру Илону Маску сообщить о том, что знаменитые машины Тесла будут продаваться за Биткоин, как курс валюты неумолимо взлетел. Конечно, влияние внешних факторов – это та переменная, которую сложно отслеживать. Но это не мешает специалистам создавать очень точные прогнозы на изменение курса криптографических валют.

Работа с обменными сервисами

Перевести биткоин в гривны, рубли или доллары, а также любую другую фиатную валюту можно двумя актуальными способами: биржи или обменники. При этом последний вариант считается более простым, удобным и актуальным по следующим причинам:

безопасность – сотрудничая напрямую с покупателем или продавцом крипты, невозможно гарантировать себе полную безопасность, всегда есть риск наткнуться на мошенника, в свою очередь обменные ресурсы обеспечивают эту самую безопасность;

большой выбор платежных инструментов – будь то банковские карты, переводы или онлайн кошельки, в данном случае ограничения минимальны, важно наличие верифицированного криптовалютного кошелька;

скорость – не нужно несколько дней или даже недель искать подходящее предложение на бирже, обменники предоставляют наиболее актуальные, выгодные курсы, а все обмены происходят в автоматическом режиме;

актуальные курсы – специальные алгоритмы поиска подстраиваются под запрос пользователя, поэтому находят наиболее выгодные обменные курсы, будь то покупка или продажа крипты.

Это основные, но не единственные плюсы работы с такими системами. Некоторые ресурсы владеют не только онлайн-площадками, но также предоставляют пользователям возможность обменять токены на наличные в специальных офлайн представительствах.

Международные биржи

У бирж также есть определенные преимущества, благодаря которым они все еще пользуются большой популярностью. В первую очередь, на таких ресурсах можно хранить крипту, причем любых форматов, а не только самые популярные токены. Соответственно, и обменивать на бирже можно практически что угодно, даже самые неизвестные активы с низкой капитализацией. Отсутствие посредника – это также отсутствие дополнительных комиссий за оплату работы. Также напрямую с продавцом или покупателем можно договориться о более выгодных условиях обмена, но все это исключительно на свой страх и риск, ведь никто не будет гарантировать безопасность сделки.