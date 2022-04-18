Сейчас многие люди перешли на удаленный формат работы. В интернете можно найти достаточно вариантов для получения хорошего дохода. Самым актуальным вариантом считается работа в онлайн формате. Создаются многочисленные платформы для удобства работы. В последнее время все больше людей предпочитают работать в криптовалютных биржах. Многие компании оказываются мошенниками и попросту грабят пользователей. Рассмотрим одну из компаний, которая называется Web Coin.

Обзор

Биржа была основана в 2019 году. В ней зарегистрировано около 300 000 пользователей с разных стран. В наличии есть партнерская программа, при минимальном вложении за сутки можно получить 1, 67 процентов прибыли. О чем свидетельствуют Web Coin отзывы.

Криптовалютная компания предлагает клиентам оптимальный заработок на своей платформе. Каждому клиенту гарантируется много преимуществ от совместного сотрудничества.

Но вот пользователи в Интернете считают иначе. Многие говорят, что теряют на платформе деньги и в итоге не получают никакого дохода.

Давайте проанализируем весь проект и точно решим, кто прав.

Отзывы

От комментариев людей зависит очень многое. Особенно если дело касается контор, которые выплачивают денежные средства. Откликов о данной бирже не так уж и много. Но больше половины несут отрицательный характер.

При помощи сайта отзовик можно узнать следующую характеристику конторы.

Нет действенной юридической регистрации. Она могла бы стать свидетельством об официальной работе биржи, но увы она отсутствует. Нет никаких данных о руководстве и представителях бирж. Это настораживает. На личный счет денежные средства вывести нельзя. Биржа требует внести еще денег и потом аккаунт блокируется. О проекте практически нет никакой дополнительной информации. Все данные сжаты до минимума. Пользовательское соглашение носит сомнительный характер.

Можно сделать вывод, что данная контора считается очередным «лохотроном». Пользователям предлагают внести от 100 рублей. При этом обещают, что человек будет получать ежедневную премию. Но, к сожалению, это не так.

Обычно стратегия действует на новичков. Опытные пользователи сразу читают отзывы и стараются не попасть на уловки конторы.

Контора слишком много предлагает своим клиентам. Говорит, что за полгода человек может получить около 30 000 рублей. Но не стоит тратить на нее свое время и вкладывать деньги.