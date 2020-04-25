В Турции удивительно гармонично соединились восточный менталитет и светское государственное устройство, что и объясняет стабильно растущую привлекательность страны для российских мигрантов. Доступная стоимость квартиры в Турции, актуальные цены на которую можно узнать, перейдя по ссылке https://statusproperty.ru/ на сайт агентства недвижимости Status Property, – весомый аргумент в пользу приобретения жилой недвижимости в одном из турецких городов.
С токи зрения социальных условий жизнь граждан Турции находится на высоком уровне, что является дополнительным фактором в пользу приобретения квартиры или дома. Но действительно ли Турция – страна сказочно низких цен? Это вам лучше узнать у тех, кто не один год живет в удивительном восточном государстве.
Причины выбрать Турцию для проживания
Можно назвать шесть причин, по которым Турецкую Республику выбирает для места постоянного проживания все большее число россиян:
- доступные цены на жилую недвижимость. Новые объекты строятся по современным технологиям из новейших качественных материалов. Причем квартиры продаются полностью оснащенные, с мебелью, что позволяет сэкономить немалые суммы, обеспечивает высокую комфортность проживания;
- прекрасно развита инфраструктура городов и других населенных пунктов;
- медицина, образование стабильно развиваются;
- продукты питания высокого качества;
- доступные цены на услуги;
- красивейшая природа и здоровый климат.
Нередко случается, что если перед покупателем встает вопрос о том, приобрести недвижимость в Тосмуре или в центре Алании, то инвесторы в таком случае выбирают обекты в Тосмуре, так как это тихий и ютный район, вблизи к морю.
Мнение русскоязычных жителей
Сами турки утверждают, что жить в стране дорого из-за высоких коммунальных платежей, услуг и налогов. С точки зрения русскоязычного населения цены в Турции соответствуют качеству:
- высокий уровень медицины;
- современные школы с отличным преподаванием;
- магазины с обширнейшим ассортиментом и широким ценовым диапазоном;
- развитая развлекательная и туристическая отрасли.
Для того чтобы оценить преимущества проживания в Турции, вам достаточно купить квартиру и пожить там. При необходимости жилье легко продать, поскольку жилая недвижимость в Турции относится к категории высоколиквидной.
Специалисты Status Property готовы помочь с выбором недвижимости и оформлением документов. Результатом сотрудничества вы останетесь довольны.