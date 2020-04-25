В Турции удивительно гармонично соединились восточный менталитет и светское государственное устройство, что и объясняет стабильно растущую привлекательность страны для российских мигрантов. Доступная стоимость квартиры в Турции, актуальные цены на которую можно узнать, перейдя по ссылке https://statusproperty.ru/ на сайт агентства недвижимости Status Property, – весомый аргумент в пользу приобретения жилой недвижимости в одном из турецких городов.

С токи зрения социальных условий жизнь граждан Турции находится на высоком уровне, что является дополнительным фактором в пользу приобретения квартиры или дома. Но действительно ли Турция – страна сказочно низких цен? Это вам лучше узнать у тех, кто не один год живет в удивительном восточном государстве.

Причины выбрать Турцию для проживания

Можно назвать шесть причин, по которым Турецкую Республику выбирает для места постоянного проживания все большее число россиян:

доступные цены на жилую недвижимость. Новые объекты строятся по современным технологиям из новейших качественных материалов. Причем квартиры продаются полностью оснащенные, с мебелью, что позволяет сэкономить немалые суммы, обеспечивает высокую комфортность проживания; прекрасно развита инфраструктура городов и других населенных пунктов; медицина, образование стабильно развиваются; продукты питания высокого качества; доступные цены на услуги; красивейшая природа и здоровый климат.

Нередко случается, что если перед покупателем встает вопрос о том, приобрести недвижимость в Тосмуре или в центре Алании, то инвесторы в таком случае выбирают обекты в Тосмуре, так как это тихий и ютный район, вблизи к морю.

Мнение русскоязычных жителей

Сами турки утверждают, что жить в стране дорого из-за высоких коммунальных платежей, услуг и налогов. С точки зрения русскоязычного населения цены в Турции соответствуют качеству:

высокий уровень медицины;

современные школы с отличным преподаванием;

магазины с обширнейшим ассортиментом и широким ценовым диапазоном;

развитая развлекательная и туристическая отрасли.

Для того чтобы оценить преимущества проживания в Турции, вам достаточно купить квартиру и пожить там. При необходимости жилье легко продать, поскольку жилая недвижимость в Турции относится к категории высоколиквидной.

Специалисты Status Property готовы помочь с выбором недвижимости и оформлением документов. Результатом сотрудничества вы останетесь довольны.