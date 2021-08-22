Энергосберегающие технологии собственными руками

В наше время довольно внушительные суммы приходиться отдавать за потребление энергетических ресурсов. Так для чего мы неустанно греем улицу? Мы делаем это, не обращая внимания на выбрасываемые в «черную дыру» финансы. Первое, что следует изменить — это вести правильный учет расхода тепловой энергии. В этом поможет компания luxmetric, специалисты которой подберут и установят качественные тепловые счетчики, а после выполнят их поверку.

Пытаемся согреть жилища, которые сродни дуршлагу имеют громадное число дыр, выбрасывающих существенную часть тепловой энергии для обогрева улицы. Как следствие, уходят финансы, предназначенные на прогрев помещения. Нередко также безрассудно расходуется электрическая энергия. Говоря иначе, никто из нас не пытается воплотить в жизнь энергосберегающие технологии. Также их отбрасывают на «пыльную полку» в процессе возведения служебных помещений и жилой недвижимости. Так каковы в реальности сберегающие энергию бытовые технологии, и имеется ли для них место на рынке современности?!

Для России уже принято утеплять стены дома. Правильнее говоря, разговор идет относительно организации воздушно-изоляционной пленки, которая не будет пропускать на улицу теплый воздух. Стоит обратить внимание на тот факт, что использование пергамина или битумной бумаги, используемых для теплоизоляции стен, для данной задачи применять не стоит, так как они не обеспечивают должного эффекта. Обосновано все тем, что не представляется возможным эти листы герметично закрепить друг с другом. В результате получаются фактически неприметные сквозняки, довольно успешно охлаждающие комнаты в холодное время года.

Правильнее изготавливать изоляцию посредством использования пленки полимерного типа. В частности, можно воспользоваться пленкой полиэтиленовой. Для обеспечения герметичности соединения, стоит использовать такой клей, как 88 Luxe. В процессе проведения работ, стоит внимательно смотреть за тем, чтобы не появились просветы по стыкам изоляции потолка, стен и пола.

Если рассматривать теплоизоляционные материалы, то такие их представители, как стекловата, пенопласт и минеральная вата, не могут быть охарактеризованы, как успешные вариации. Все они обладают довольно нежелательной характеристикой — они влагу аккумулируют и, впоследствии, промерзают. На этом основании они должны быть защищены пленкой, и делать это требуется с двух сторон.

Правильнее отдать свое предпочтение такому современному материалу, как пенополиэтилен. Он не восприимчив к влаге и промерзанию. Он эластичный и прочный. В обязательном порядке стоит проклеить стыки его листов упоминаемым ранее клеем «88 Luxe».