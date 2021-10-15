Как выбрать клей для плитки

В магазинах стройматериалов клей плиточный купить можно от разных производителей. Обычно это цементные сухие смеси, содержащие портландцемент, мелкий песок, сополимеры и другие добавки. Предлагаем вам ознакомиться со свойствами наиболее распространенных коммерческих клеев и наиболее важными критериями выбора.

На что обращать внимание при выборе клея для приклеивания плитки

Клеи для плитки подбираются обязательно с учетом водопоглощения клеенной керамической плитки, качества основания, условий эксплуатации керамической поверхности.

Если водопоглощение у клееной керамической плитки высокое, подойдет обычный клей керамической плитки для приклеивания к бетону, керамзитобетону, оштукатуренной поверхности. Для приклеивания плитки с низким водопоглощением (камень, клинкерная масса) следует покупать эластичный или высокопрочный плиточный клей.

Еще один важный нюанс — нужно определиться, какой клей для плитки выбрать:

однотонный эластичный

По эластичности плиточные клеи делятся на классы С1 и С2 — простые, повышенной эластичности и эластичные. Просто использовать только в сухих помещениях, но, конечно, и здесь подойдет и более эластичный клей. Для керамогранита выбирайте клееный с повышенной эластичностью, а для участков с повышенной влажностью выбирайте эластичный клей.

Однако отметим, что эластичные клеи класса С2 не удерживают воду, поэтому необходимо покрыть поверхность слоем гидроизоляции. Если плитку наклеивают на теплый пол, необходимо использовать эластичный клей. Эти клеи устойчивы к перепадам температур, а также сохраняют хорошую адгезию к плитке при усадке и расширении.

Перед тем, как наклеить плитку, очень важно правильно выбрать грунтовку. Его цель — укрепить поверхность и улучшить сцепление плитки с клеем.

Важнейшие свойства плиточного клея

При покупке плиточного клея необходимо учитывать его назначение и основные технические характеристики, заявленные поставщиком. Прочность сцепления плиточного клея после трехдневного застывания должна быть не менее 0,3 Н / кв. мм, а через 28 суток — 0,5 Н / кв. мм.

Если прочность сцепления после 25 циклов охлаждения и нагрева не менее 0,5 Н / кв. мм, такие клеи считаются морозостойкими. Срез клея хорошего качества — не более 0,5 мм, время схватывания клея — 15-25 минут. Заявленная площадь контакта плитки с плиткой должна быть не менее 65%.