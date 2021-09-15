Ламинат BerryAlloc: в чем его особенности?

Поскольку, ламинат-это универсальное и популярное напольное покрытие, то, в продаже на российском рынке представлено много торговых марок. Лидирующие позиции занимает ламинат BerryAlloc. Это продукция крупнейшего европейского объединения – фабрик ALLOC (Норвегия) и BERRY FLOOR (Бельгия). Спрос на товар этого бренда обусловлен тем, что, в нем сочетаются лучшие качества современных напольных материалов:

долговечность;

высокая прочность;

экологичная чистота;

относительно простой и быстрый процесс укладки;

эстетичность.

Очевидный плюс – большой выбор цветов и фактур. Производитель предлагает несколько десятков коллекций, которые разработаны как для жилых, так и для коммерческих помещений – офисов, гостиниц, салонов красоты, заведений общественного питания. Над созданием этих покрытий работают талантливые специалисты мирового уровня. С завидной регулярностью в ассортименте появляются новинки, которые соответствуют мировым тенденциям. Благодаря такому разнообразию, можно воплотить в реальность любые дизайнерские идеи.

Где выгодно купить ламинат в СПб?

Если вы хотите заказать для дома или другого объекта качественные напольные покрытия по выгодным ценам, то, заказать ламинат можно в интернет-магазине «Паркет Гуру». Он сотрудничает напрямую с ведущими европейскими фабриками, поэтому, устанавливает на весь ассортимент максимально выгодные цены. Чтобы узнать, сколько стоит ламинат, пройдите на сайт parket.guru. В каталоге представлен полный модельный ряд продукции с описанием и ценами. Итоговая стоимость зависит от толщины ламелей, имитации конкретной породы дерева, конструктивных особенностей – фаска.

Помимо выгодных цен, представленный онлайн-магазин периодически проводит акции и распродажи, поэтому, заказать товары на сайте можно с хорошей скидкой. Новинки, также, постоянно появляются в каталоге. Они представлены в отдельной категории каталога. Чтобы заказать полы, достаточно добавить товар в корзину. С помощью встроенного калькулятора, вы рассчитаете точное количество ламинированных полов, указав общую площадь комнаты и способ укладки. Если же возникну вопросы, потребуется дополнительная помощь, то свяжитесь с менеджерами. Они персонально работают с каждым клиентом.

Обращаем внимание, что представленный поставщик стирает территориальные границы. Сотрудничество с проверенными транспортными компаниями, наличие собственного склада, позволяет оперативно доставлять заказы по всей стране.