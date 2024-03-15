Особенности бурения скважин на воду в Москве и Подмосковье

Обустройство собственной скважины позволит автономно вести домохозяйство, независимо от месторасположения. В статье пойдет речь об основных особенностях обустройство скважин на воду.

Бурение скважины – что это?

Скважина представляет собой глубокую шахту с небольшим по величине диаметром. При этом сам процесс ее обустройства получил название – бурение. Глубина скважины зависит от достижения намеченной цели, в данном случае появления водоносных пластов. В процессе бурение скважин на воду в Москве важно следить за прочностью и герметичностью углубления.

Основные преимущества собственной скважины на воду

Наличие собственной скважины имеет свои плюсы:

Высокое качество получаемой воды.

Домохозяйство может получать воду из собственной скважины в автономном режиме и не зависит от ряда внешних факторов (электричества, работоспособности насосов, аварийных ситуаций и т.д.)

На что обратить внимание при выборе места расположения водной скважины?

Одним из важных этапов бурения скважины считается выбор подходящего места. Важно понимать, что процесс может занять много сил и финансовых вложений. При этом она будет работать многие годы. Поэтому важно подойти к выбору места со всей ответственностью и учесть большое количество факторов, в том числе санитарные нормы.

При выборе места расположения будущей скважины следует выполнить такие действия:

На бумаге подготовить схематичный план своего участка в произвольной форме. Указать на плане существующие строения, а также добавить запланированные. Отдельно определить на плане строения с точками водоразбора. Расположить на схеме все канализационные сооружения. Определить наиболее удачное место на свободном участке, где в дальнейшем будет пробурена скважина на воду. Важно, чтобы она была расположена к точкам водоразбора.

Основные методы бурения, используемые для автономных скважин

Существует множество различных технологий бурения. Все чаще можно встретить механические способы. Метод основан на разрушении пород за счет использования буровых инструментов. Механический способ классифицируется на три группы: