Покупка квартиры: как выбрать район

Когда люди задумываются о приобретении жилья на долгий срок для себя, то, кроме стоимости, появляются и другие важные факторы выбора. Район, в котором располагается квартира – один из важнейших критериев. Полезно рассмотреть, какие факторы стоит учесть, чтобы не пришлось жалеть об ошибке.

Центр или спальный район?

Квартира в центре – это приятно, но в ряде случаев следует предпочесть окраинные районы. Просмотрите, какое можно купить жилье в Харькове, в зависимости от района.

Причины:

жилье в спальном районе заметно дешевле;

можно взять квартиру в новостройке;

в центре меньше парков;

больше вероятности наличия удобной парковки;

большие магазины обычно располагаются ближе к окраине города.

А вот исторический центр привлекает тех, кто ценит старинную архитектуру и культурную жизнь. В наличии, по большей части, квартиры с вторичного рынка.

Транспортная доступность

В каждом районе есть удобные и неудобные микрорайоны. Какие-то дома ближе к транспортным артериям, таким как метро или большие городские шоссе. Но другие дома ближе к паркам и спокойным и тихим микрорайонам. Выбирать квартиру следует так, чтобы дорога до работы и мест обучения не занимала много времени. Чем выше транспортная доступность, тем проще решается этот вопрос, где бы ни находился офис.

Рекомендуется обращать внимание на дома в относительно тихих микрорайонах, которые расположены в нескольких минутах ходьбы от дорожных артерий города или остановок общественного транспорта. Обращать внимание следует и на то, насколько часты пробки.

Инфраструктура

Это наличие поблизости разного рода объектов:

школы, детские сады;

высшие и средние учебные заведения;

поликлиники и больницы;

удобные большие супермаркеты, где можно купить все для всей семьи;

банкоматы и офисы банков и другое.

С офисами банков и крупных компаний ситуация в центре обычно обстоит гораздо лучше, а вот школы и детские сады часто предпочтительно выбирать в новых спальных районах. То же можно сказать о медицинских заведениях. Государственные учреждения более новые, они снабжены современным оборудованием. Разные частные клиники тоже часто предпочитаю располагаться в спальных районах, так как там дешевле аренда.

Если вы решили купить квартиру в Харькове на Алексеевке, то с помощью карты можно ознакомиться с наличием инфраструктурных объектов в непосредственной близости.

Безопасность

У многих подозрительное отношение к окраинам, но статистика показывает обратное: преступность в центральных районах может быть даже более высокой. Статистику обычно можно найти в открытом доступе. Сегодня проблема преступности отошла на второй план, в целом жизнь становится в этом отношении спокойнее. Все же, учитывать этот фактор стоит.

К факторам безопасности можно отнести и экологию. Если район промышленный, то на картах, которые показывают данные датчиков чистоты воздуха, это сразу будет заметно. Рекомендуется просматривать карту несколько дней, чтобы увидеть, как меняется загрязнённость воздуха, в зависимости от разного направления ветра.