Узаконивание перепланировки через КБТИ – лучший выбор

Киевское бюро технической инвентаризации занимается оказанием широкого спектра услуг, которые связаны с объектами недвижимости. Одним из видов таких услуг, доступным на сайте компании (достаточно перейти kbti.com.ua), является легализация перепланировки, которая представляет собой процесс подготовки документов, подтверждающих сам факт проведения данных действий и их безопасность.

Основными преимуществами обращения в КБТИ, по сравнению с другими компаниями, которые работают в данной сфере, являются:

Проведение работ в максимально короткие сроки, какие только возможны;

Доступная стоимость оказываемых услуг;

Сотрудники стараются подстроиться под график заказчика и выезжать на объект в удобное для заказчика время;

Возможность оформления заказа по телефону;

Доставка готовых документов курьером;

Высокое качество предоставляемых услуг.

Что представляет собой узаконивание перепланировки

Узаконивание перепланировки является процесс подготовки документации, удостоверяющей, что данная перепланировка не несет в себя опасности обрушения здания, не несет в себе повреждение несущих стен, что в свою очередь может негативным образом сказаться на устойчивости всего объекта, а также регистрация этой документации в органах государственной власти.

Безопасными являются следующие виды перепланировки:

ликвидация и изменение местонахождения межкомнатных перегородок, перенос дверных проемов, при условии, что данный изменения не нарушают целостности несущих конструкций;

объединение в одно помещение ванной комнаты и санузла.

В случае проведения собственником объекта недвижимости вышеуказанных видов перепланировки, сотрудники КБТИ готовы предоставить услуги по их узакониванию, которые заключаются в подготовке технического заключения инженера бюро технической инвентаризации и внесения соответствующих изменений в технический паспорт на объект.

Виды перепланировок, которые узаконивает КБТИ, срок выполнения работ и стоимость предоставляемых услуг

КБТИ проводит легализацию перепланировок самых разных объектов недвижимости, как предназначенных для проживания, так и нежилого фонда. Стоимость услуг варьируется в зависимости от вида, размеров объекта и от сложности выполняемых работ. Минимально возможная стоимость узаконивания перепланировки составляет 2000 гривен. Срок выполнения работ также зависит от их специфики и составляет от 5 дней и более. Стоимость услуг и примерные сроки их предоставления по конкретному объекту можно узнать у сотрудников компании, обратившись по телефонам, которые указаны на официальном сайте Киевского бюро технической инвентаризации.