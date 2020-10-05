Перед началом осуществления деятельности, связанной с электронной интернет коммерцией, потенциальных продавцов товаров и услуг терзают сомнения: или делать собственный независимый сайт, или создавать нечто подобное на базе уже существующей раскрученной торговой платформы.В данном обзоре проведем небольшой сравнительный анализ первого и второго варианта.
Создание собственного сайта
Сразу акцентируем ваше внимание на нецелесообразности самостоятельного изготовления инструмента заработка. Незнание всех актуальных нюансов сайтостроения приведет к потере времени и нулевой отдаче от ново созданного веб-ресурса.
Поэтому вопросы создания сайта интернет магазина оставьте профессионалам.
Итак, плюсы собственного интернет-представительства:
- Платите один раз. Отсутствуют обязательные ежегодные платежи, как на сайтах, изготовленных на торговых платформах.
Причем, такая единоразовая цена соизмерима со стоимостью минимального ежегодного тарифного плана платформы. Не говоря уже о более дорогих тарифных планах, цена которых в два-три раза превышает заказ ресурса на платном движке у веб-студии с адекватными ценами.
- Функциональность интернет-магазина на профессиональной CMS намного выше, чем у рассматриваемого аналога.
- Нет ограничений по количеству реализуемых товаров.
- Доступность ресурса 24 часа в сутки с максимальным быстродействием. Даже недорогой хостинг может обеспечит такие показатели.
На торговых же площадках размещены сотни тысяч сайтов. Нередко, в часы пиковых наплывов посетителей, такие ресурсы или долго загружаются, или вообще становятся недоступными.
Будет ли потенциальный покупатель ждать целую минуту, пока подгрузится ваш магазин? Вопрос риторический! Конечно же, нет!
- Возможность брендирования. Ресурс размещается на собственном коротком домене, созвучном с названием своего бренда.
- В случае, если вы занимаетесь поисковым продвижением, то можете быть уверенным, что вложения будут не напрасными и вы не потеряете свои кровные.
Раскручивая же интернет магазин, размещенный на поддомене торговой площадки, вы можете лишиться всего, когда вас выкинут оттуда без объяснения причин, как это записано в договоре о сотрудничестве, который никто не читает.
- Кроме всего прочего, вам не нужна постоянная оплата внутренней рекламы, без которой ваш сайт на известной торговой платформе никогда не найдет, не говоря уже о передовых позициях в топе органической поисковой выдачи.
Советы бизнесменам — 10. 05. 2020