Перед началом осуществления деятельности, связанной с электронной интернет коммерцией, потенциальных продавцов товаров и услуг терзают сомнения: или делать собственный независимый сайт, или создавать нечто подобное на базе уже существующей раскрученной торговой платформы.В данном обзоре проведем небольшой сравнительный анализ первого и второго варианта.

Создание собственного сайта

Сразу акцентируем ваше внимание на нецелесообразности самостоятельного изготовления инструмента заработка. Незнание всех актуальных нюансов сайтостроения приведет к потере времени и нулевой отдаче от ново созданного веб-ресурса.

Поэтому вопросы создания сайта интернет магазина оставьте профессионалам.

Итак, плюсы собственного интернет-представительства: