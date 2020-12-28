На протяжении многих лет предприниматели всех стран Европы открывают свои предприятия при помощи бизнес-плана. Наши компании, в основном крупные, пользуются этим документом совсем недавно. Мелкие организации, несмотря на необходимость заранее составить план, рассчитать свой потенциал, не желают составлять дополнительную документацию. На самом деле, благодаря бизнес-плану, будет легче зарегистрировать ИП или ООО, чтобы начать новое дело. Но не все бизнесмены понимают, что он собой представляет.

Что такое бизнес-план и как им пользоваться?

Этот проект представляет собой планирование работы будущего предприятия: распределение вложенных средств, расчёта рентабельности и себестоимости, ведение правильного учёта вложенного капитала, перспективы получения предположительного дохода. В нём также будут учитываться мощность производства и разные организационные вопросы.

Акционеры и инвесторы всегда обращают внимание на наличие бизнес-плана. Ведь он определяет уровень жизнеспособности и устойчивости предприятия, снижает риски и угрозы снижения доходов. В процессе работы в существующий бизнес-план вносятся корректировки и изменения. Он является инструментом, способствующим росту и развитию бизнеса.

Этот документ нужен не только начинающим предпринимателям, но и действующим фирмам для анализа своих идей, их реалистичности. А также для обеспечения прибыльности предприятия и возврата вложенных средств.

Какова структура бизнес-плана?

Основные критерии, по которым составляется бизнес-план, имеют одинаковое содержание. Отличаться он будет индивидуальной информацией о конкретной компании.

Что общего в бизнес-планах?

1. Маркетинговые исследования.

Благодаря этим исследованиям находятся каналы сбыта, потребительский спрос, конкурентоспособность, способы продвижения продукции или услуг.

2. Финансовый план.

Тесно связанный с маркетинговыми исследованиями, финансовый план содержит в себе все параметры для расчётов, доходы и расходы предприятия, отчёты о движениях денежных средств. В нём отражаются материальные показатели.

3. Производственный план.

Он описывает непосредственно весь процесс производства: список необходимого оборудования, актуальную загрузку предприятия, сроки выполнения заказов, количество персонала.

4. Маркетинговый план.

Целью его написания является балансировка изменений цен, развитие сбыта, анализ ситуации на рынке, создание рекламы продукции. В маркетинговом плане будут описаны действия, которые необходимы для продвижения товара или услуги.

5. Организационный план.

Это описание формы собственности предприятия, и определение организационной структуры фирмы. Здесь будет указано, кто и чем будет заниматься, численность и категория работников.

Создание бизнес-плана позволит рассчитать силы объёма производства, его перспективы и защититься от непредвиденных лишних капиталовложений.

По материалам финансового портала Сравни РКО ру — https://sravnirko.ru/