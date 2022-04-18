Информационный портал «Бизнес трансформатор» – путеводитель в мир бизнеса

Информационный портал «Бизнес трансформатор», это удобный сервис для тех, кто уже давно планирует начать свой бизнес, или уже ведет деловую активность. Здесь пользователям доступен кладезь полезной практической и теоретической информации. Для удобства гостей портала были созданы четыре отдельных раздела. Кратко о каждом из них.

Бизнес идеи

Многие люди, желающие открыть собственное дело, не знают, какую нишу выбрать, с чего начать, бояться сделать первые шаги. Специально для таких людей создан раздел «Бизнес идеи».

В этом разделе доступны бизнес идеи как для тех, кто уже имеет стартовый капитал, так и для людей, который планируют начинать все с нуля. К примеру, у человека нет денег на запуск большого проекта. Не проблема. Можно попробовать зарабатывать средства на собственном хобби. Например, если человек любит садоводство, можно на даче выращивать зелень и поставлять ее в рестораны и магазины. Или же кто-то хорошо владеет иностранными языками. В таком случаи можно создать бюро переводов. Либо же собственную школу иностранных языков.

Бизнес статьи

Бывает, что у человека уже есть стартовый капитал, и он уже выбрал сферу, в которой хочет работать. Но, не знает, с чего начать. В таком случаи очень важно получить знания о ведении бизнеса. Ведь многим кажется, что открытие, а главное развитие собственного бизнеса, крайне сложное дело. Разумеется, легко не будет. Но, можно провести аналогии с каким-либо школьным предметом. К примеру, с физикой. Физика может казаться очень сложной и непонятной до того момента, пока ученик не начнет прикладывать усилия и разбираться в ней. Так же и в бизнесе. Просто необходимо сделать первые шаги.

Бизнес книги

В данном разделе пользователям доступно множество полезной информации. Здесь доступны работы таких известных предпринимателей, как Ричард Брэнсон, Сэм Уолтон, Генри Форд. Стоит отметить, что Генри Форд, создатель крупнейшей компании по производству автомобилей, первое время работал в собственном гараже.

Также стоит отметить работу известного российского бизнесмена Олега Тинькова – Я такой же, как все.

Бизнес видео

Здесь собрана подборка познавательных и полезных видео. Благодаря которым можно не только узнать множество полезной информации о ведении бизнеса. Но также посмотреть ролики об известных предпринимателях. Узнать, с чего они начинали. Увидеть, какие привычки объединяют успешных людей.

Также для удобства гостей портала есть раздел «Популярное». Здесь собраны наиболее популярные видео, книги, бизнес идеи, и др. полезные материалы.