Больше контроля и безопасности для пользователей Instagram

Благодаря трем новым функциям пользователи Instagram теперь должны иметь больше контроля и безопасности для своего профиля и иметь возможность лучше противостоять киберзапугиванию: дочерняя компания Facebook позволит пользователям удалять сразу несколько комментариев и выделять положительные комментарии. Кроме того, пользователи теперь могут решать, от кого и от каких пользователей они хотят отложить.

Новые функции как меры против издевательств

Пользователи Instagram теперь имеют возможность удалять до 25 неприятных комментариев под своими постами одновременно. Кроме того, создатели этих комментариев могут быть заблокированы напрямую. Филиал Facebook называет новые функции мерами по борьбе с издевательствами: «Мы знаем, что управление большим количеством плохих комментариев может быть слишком сложным, поэтому мы протестировали способность удалять большое количество комментариев одновременно и несколько учетных записей, которые публикуют отрицательные комментарии, блокируют или ограничивают их одновременно. Первоначальная обратная связь была обнадеживающей, и мы обнаружили, что она помогает людям с большим количеством подписчиков, в частности, поддерживать позитивную среду в своем аккаунте », — объясняет Instagram.

Теперь вы можете удалить до 25 комментариев в Instagram одновременно. © Instagram

Постоянно выделяйте положительные комментарии

Кроме того, пользователи могут прикреплять положительные или особенно полезные комментарии от других пользователей в столбце комментариев в верхней части своего сообщения и таким образом постоянно его выделять. Для компаний, а также для частных лиц, прикрепление положительных комментариев непосредственно под сообщением может быть полезным — среди прочего, чтобы важные обновления и дополнения были видны выше. В отличие от функции удаления, эта функция еще не доступна для всех пользователей Instagram.

Пользователи Instagram теперь имеют больший контроль над тегами

Теперь пользователи могут также определить, могут ли другие пользователи отложить их или где их упомянуть. Instagram хочет противодействовать неправильному использованию функции тегов: кибермобберы часто используют эту функцию, чтобы помечать пользователей на нежелательных изображениях, когда они ничего не могут сделать заранее. Теперь пользователь может определить, может ли каждый пометить его тегом, только людей, за которыми он следует, или никто. Теги также могут быть приняты или отклонены вручную.

Instagram разрабатывает новые функции для противодействия киберзапугиваниям в течение некоторого времени. Чтобы уменьшить социальное давление, количество лайков, которые другие пользователи получают за свои посты, больше не отображается.

Самым простым способом продвижения в инстаграм является накрутка, попробуйте купить подписчиков в инстаграм на провереном сайте https://instaga.ru