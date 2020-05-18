Действующее законодательство Российской Федерации предполагает такую процедуру как сертификация одежды. Кроме этого, это требуется техрегламентом Таможенного Союза.

Главная цель — контролировать оборот одежды на территории страны с целью недопущения торговли небезопасной и некачественной продукцией. Обязательная сертификация одежды обеспечивает возможность каждому гражданину приобретать продукцию, которая соответствует разработанным санитарным и эпидемиологическим требованиями.

Существует исключение. Декларация на одежду не требуется, когда речь идет о нижнем белье для взрослых. В остальных случаях без этого документа не обойтись.

Важно помнить, что прохождение процедуры сертификации оказывает положительное влияние также и на имидж компании, так как свидетельствует о добросовестном отношении бизнеса к своим клиентам. В отдельных случаях сертификаты обрамляются в рамку и выставляют на видное место.

На сегодняшний день контроль распространяется на верхнюю одежду, трикотажные изделия, головные уборы (шапки, кепки, шляпы), изделия чулочно-носочной группы, бельевой трикотаж, в том числе пижамы, нательное белье. Сертификация детской одежды — также обязательная процедура.

Чтобы получить разрешительную документацию на реализацию продукции заявителю необходимо собрать пакет документов. В первую очередь это ИНН и свидетельство о государственной регистрации предприятия. Также понадобятся нормативные документы, которые регламентируют производство.

Касаемо же самой продукции, на нее должен быть предоставлен товарный паспорт и инструкция к использованию. В отличие от косметических средств, электроинструментов, бытовой техники и другой сложной продукции, одежда намного более проста в использовании, однако, прохождение данной процедуры все же предусматривает необходимость предоставления инструкции для пользователей.

Если дистрибуция предполагает закупки по внешнеэкономическим контрактам, понадобится устав предприятия, которая занимается непосредственным производством, контракт (можно копия), спецификация, прилагаемая к контракту, описание, характеристики и документация продукции. Важный момент — наличие разрешительной документацию, которая подтверждает качество продукции, которая оформлена контролирующими органами страны экспортера. В этом случае может понадобиться заверенный перевод на русский язык.

Источник: https://rosstandart-test.ru/sertifikatsiya-produktsii/odezhda/