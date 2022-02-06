Как выбрать тур на горнолыжный курорт

С каждым годом все шире развиваются горнолыжные курорты и туры в горы становятся более популярными. Многие туристы отдают предпочтение зимним видам спорта. И, соответственно туристическая фирма otpusk.com старается предложить отдых в кратковременные и долгосрочные разнообразные туры. На сегодняшний день разработаны зимние туры на горнолыжные курорты в Грузию, Турцию, Францию, Италию, Словакию, Германию, Южную Корею, Аргентину.

Горнолыжные туры за границей

Прежде всего, стоит сказать об Австрийских Альпах, на которые мечтают попасть большинство любителей зимнего спорта. Туры в Австрию можно заказать в зависимости от своих спортивных интересов. Помимо прочего, параллельно предусмотрена экскурсионная программа. Кроме горнолыжных трасс, в Зальцбурге стоит посетить храмы, монастыри, крепости, построенные еще в среднем веке. В Инсбруке интересно будет побывать в музее Сваровского.

В рейтинге среди зимних горных мест лидерство занимают курорты Швейцарии. Хотя сегодня многие с удовольствием отправляются на зимний отдых во Францию и Германию, где кроме развлечений горными видами спорта можно посмотреть местные достопримечательности.

Последние годы многие стараются попасть на курорты Карпат, где предусмотрена современная инфраструктура, приемлемые цены, хорошая снежная поверхность трасс. В Драгобрат и Буковель съезжаются туристы со всего мира.

Экологическая чистота преобладает на Болгарских и Черногорских горнолыжных курортах. За последние 5 лет здесь реконструировали отели, проложили новые трассы, усовершенствовали инфраструктуру.

Горнолыжные курорты в Чехии пока больше подходят для зимнего отдыха, так как еще не во всех местах установлены машины, обеспечивающие искусственным снегом. В Крконоше расположен крупнейший горнолыжный курорт, но больше он подойдет начинающим лыжникам и семьям, которые хотят оздоровиться и провести время среди природы.

Российские горнолыжные курорты

По уровню комфорта, сегодня российские горнолыжные курорты ничуть не хуже заграничных. Путешественникам и активным людям Приэльбрусье может предложить ряд предложений, от которых невозможно будет отказаться. Курортная зона «Красная поляна» — прекрасный повод отдыхать в Сочи не только в период пляжного сезона, но приехать сюда зимой. Среди российских горнолыжных трасс, так же стоит отметить курорт в Кемерово и горнолыжный комплекс в Красноярске.