Кожаная сумка – это качественное аксессуар для любого человека, для женщины или мужчины. Мужские кожаные сумки должны быть практичными, стильными и многофункциональными. Сумки также должны быть качественными и подходить как для повседневной носки, так и для особенных ситуаций.
В магазине мужские кожаные сумки различных моделей. И выбирать нужную необходимо по таким параметрам, как:
- Форма сумки;
- Размера: маленького, стандартного и большого;
- Удобности носки: поясные, на ручке через плечо и вообще без ручек);
- По цвету кожи – коричневые, белые, серые и т.д.
- По типу обработки кожи – хромовое, жировое, синтетическое и др.
- По типу поверхности: гладкая, рельефная.
Приведем пример: если человек использует сумку для минимального количества вещей (телефон, карточки, паспорт), то подойдёт сумка минимальных размеров. Такими сумками считается: сумка-чехол, сумка-планшет или кошелек, барсетка.
Если человек на повседневной основе носит большой пакет документов, зарядку, ноутбук, телефон и иные приспособления, то тогда стоит использовать сумку побольше – портфель, кейс, сумка-папка и т.д.
Когда с видом сумки решено, то стоит учесть и удобство внутреннего пространства. Ведь аксессуар должен быть и стильным, и полезным. Приветствуются такие детали, как карманы на зацепах или на молнии. Карманы могут быть для телефонов, канцелярии, для важных документом и т.п.
Модели мужских кожаных сумок:
- Дорожный саквояж для длительных командировок;
- Рюкзак – популярнейшая модель для взрослых мужчин и подростков. Кожаные рюкзаки имеет анатомические шлейки и множество карманов, поэтому подходит для жизни в целом;
- Барсетка – модель для деловых людей, в которой есть отделы для документов, ежедневника, визиток, карточек, документов А4 и А5, ключей. Тип крепления разный – поясной или на руку;
- Даффл – большая сумка для спортивного зала путешествий для носки вещей, аксессуаров, питания и т.д.;
- Кросс-боди – сумка на длинном ремне. Удобна в носке – на плече или крест-накрест. Такая сумка часто применяется в повседневной жизни, в отпуске;
- Портфель – модель для переноса деловых документов с замком и наплечным ремнем в лаконичной форме;
- Вертикальная барсетка – аналогичная портфелю модель, меньшего размера для документов А4;
- Сумка-чезол поясная – маленькая модель, для спортсменов и людей, находящихся в движении. Вмешает в себя деньги, документы, телефон и другие вещи. Создает безопасное хранилище для вещей.
Преимущество кожаных сумок
- Главным преимуществом сумок являются — качество, долговечность и легкий уход. Что нужно делать для сохранения сумки в идеальном состоянии:
- не храните в полиэтилене сумку, иначе она окислиться;
- храните сумку в проветриваемом помещении;
- храните сумку в тканевом мешочке;
- не перегревайте материал, ничего не проливайте на сумку и не храните рядом с батареей;
- при загрязнении очищайте сумку водой тщательно;
- Преимуществом сумок также является богатство материалов изготовления: телячья кожа, воловья, лошадиная.
- Нельзя не сказать и об элитном виде сумок, о качестве их исполнения. За такое качество отвечает высокий сорт кожи, износостойкие нити.
- Также важным плюсом является легкое восстановление сумок. Ведь если кожа подстерлась или подсохла, посыпалась, то все легко восстанавливается при помощи краски и фиксатора. Краска после протирания спиртом кожи восстанавливает цвет, а фиксатор отталкивает грязь.
Мужская кожаная сумка – классный практичный аксессуар, которые будет радовать любого долгие годы. Выбирайте приобретайте!