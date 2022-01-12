Кожаная сумка – это качественное аксессуар для любого человека, для женщины или мужчины. Мужские кожаные сумки должны быть практичными, стильными и многофункциональными. Сумки также должны быть качественными и подходить как для повседневной носки, так и для особенных ситуаций.

В магазине мужские кожаные сумки различных моделей. И выбирать нужную необходимо по таким параметрам, как:

Форма сумки; Размера: маленького, стандартного и большого; Удобности носки: поясные, на ручке через плечо и вообще без ручек); По цвету кожи – коричневые, белые, серые и т.д. По типу обработки кожи – хромовое, жировое, синтетическое и др. По типу поверхности: гладкая, рельефная.

Приведем пример: если человек использует сумку для минимального количества вещей (телефон, карточки, паспорт), то подойдёт сумка минимальных размеров. Такими сумками считается: сумка-чехол, сумка-планшет или кошелек, барсетка.

Если человек на повседневной основе носит большой пакет документов, зарядку, ноутбук, телефон и иные приспособления, то тогда стоит использовать сумку побольше – портфель, кейс, сумка-папка и т.д.

Когда с видом сумки решено, то стоит учесть и удобство внутреннего пространства. Ведь аксессуар должен быть и стильным, и полезным. Приветствуются такие детали, как карманы на зацепах или на молнии. Карманы могут быть для телефонов, канцелярии, для важных документом и т.п.

Модели мужских кожаных сумок:

Дорожный саквояж для длительных командировок; Рюкзак – популярнейшая модель для взрослых мужчин и подростков. Кожаные рюкзаки имеет анатомические шлейки и множество карманов, поэтому подходит для жизни в целом; Барсетка – модель для деловых людей, в которой есть отделы для документов, ежедневника, визиток, карточек, документов А4 и А5, ключей. Тип крепления разный – поясной или на руку; Даффл – большая сумка для спортивного зала путешествий для носки вещей, аксессуаров, питания и т.д.; Кросс-боди – сумка на длинном ремне. Удобна в носке – на плече или крест-накрест. Такая сумка часто применяется в повседневной жизни, в отпуске; Портфель – модель для переноса деловых документов с замком и наплечным ремнем в лаконичной форме; Вертикальная барсетка – аналогичная портфелю модель, меньшего размера для документов А4; Сумка-чезол поясная – маленькая модель, для спортсменов и людей, находящихся в движении. Вмешает в себя деньги, документы, телефон и другие вещи. Создает безопасное хранилище для вещей.

Преимущество кожаных сумок

Главным преимуществом сумок являются — качество, долговечность и легкий уход. Что нужно делать для сохранения сумки в идеальном состоянии:

не храните в полиэтилене сумку, иначе она окислиться;

храните сумку в проветриваемом помещении;

храните сумку в тканевом мешочке;

не перегревайте материал, ничего не проливайте на сумку и не храните рядом с батареей;

при загрязнении очищайте сумку водой тщательно;

Преимуществом сумок также является богатство материалов изготовления: телячья кожа, воловья, лошадиная. Нельзя не сказать и об элитном виде сумок, о качестве их исполнения. За такое качество отвечает высокий сорт кожи, износостойкие нити. Также важным плюсом является легкое восстановление сумок. Ведь если кожа подстерлась или подсохла, посыпалась, то все легко восстанавливается при помощи краски и фиксатора. Краска после протирания спиртом кожи восстанавливает цвет, а фиксатор отталкивает грязь.

Мужская кожаная сумка – классный практичный аксессуар, которые будет радовать любого долгие годы. Выбирайте приобретайте!