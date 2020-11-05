Пользующийся стабильно растущей популярностью рекламный инструмент, называемый push-уведомления, появился сравнительно недавно. В некоторой степени push-уведомления можно определить как модернизированную рассылку с более широким охватом. Также она обладает более высокой эффективностью. Растущая популярность, которой пользуется push трафик, объясняется множеством факторов. Причем доступность цен на push-уведомления – не самое большое достоинство.

Основные достоинства push-трафика

Среди причин, по которым интерес к push-трафику постоянно растет, наиболее весомыми являются:

индивидуальный подход. Функционал пуш-уведомлений обеспечивает возможность настройки таким образом, чтобы обеспечить не только максимальный охват аудитории, но и получение уведомлений пользователями во время максимальной готовности к ответной реакции;

возможность повысить уровень взаимодействия с клиентами, предоставляя им возможность получать своевременные уведомления о новых товарах и услугах, акциях и распродажах, интересных событиях;

возможность охватить push-уведомлениями существующих клиентов, а также значительно расширить аудиторию потенциальных клиентов;

полное отсутствие ботов. Рush-трафик работает исключительно с реальными людьми, применение ботов и накруток исключено;

высокая эффективность push-уведомлений при ответственном отношении к работе с данным типом трафика;

возможность настройки push-уведомлений с учетом различного времени посещения сети интернет пользователями различных возрастов.

Способы повысить эффективность push-уведомлений

В настоящее время push реклама не используется повсеместно, что значительно повышает шансы компаний на привлечение большего числа пользователей. Рush-уведомления в отличие от тизеров более кликабельные, поэтому шансов на успех значительно больше.

Для того, чтобы получить от push-уведомлений максимальный эффект в ходе рекламной кампании, необходимо помнить о нескольких простых правилах:

уведомление должно быть максимально коротким: изложение информации в краткой форме позволяет пользователям мгновенно воспринять самое главное;

рекламные кампании должны постоянно обновляться: при снижении интереса к объявлениям их необходимо быстро заменить;

стоимость клика напрямую влияет на качество аудитории и на эффективность рекламной кампании. При более высокой цене клика реакция пользователей быстрее.

Рush-уведомления – удобный и прибыльный способ удачно провести рекламную кампанию и значительно повысить продажи.