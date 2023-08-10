Специалисты по корпоративным спорам

Сотрудники юридической компании «Неделько и партнеры» много лет оказывают услуги по разрешению корпоративных споров. В юридической организации «Неделько и партнеры» работают только опытные работники, которые умеют широко мыслить. Специалисты любят собственную работу, поскольку горят желанием сложные задачи и помогать людям.

Деятельность компании

Фирма является членом специальных организаций и сообществ (МТТП, Деловая Россия, Ассоциация юристов). Юрист по корпоративным спорам постоянно берет на себя роль специалиста в СМИ на федеральном уровне: РБК, Адвокатская газета, РИА Новости, Газета.ру, Legal Bulletin и т.п. «Неделько и партнеры» сотрудничает с популярными университетами Российской Федерации.

В компании работают юристы в следующих областях знаний: недвижимое имущество и строительство, промышленная сфера, торговля, частное имущество, авиация.

Задачи, решением которых занимается фирма:

Выяснение настоящих причин разногласия, основные возможности обеих сторон. Разработка плана решения проблемы.

Специалисты ищут доказательства для защиты членов общества с ограниченной ответственностью.

Защита человека в корпоративном разногласии и его позиции на собраниях и в правоохранительных органах.

Оспаривание сделок, последствием которых стало нарушение интересов бизнесменов или членов общества с ограниченной ответственностью.

Оспаривание решений коллегиальных органов управления (общих собраний)

Преимущества компании:

Работники организации всегда нацелены на результат. Цель компании – полное разрешение споров, выделение основных перспектив и рисков.

«Неделько и партнеры» дорожит своей репутацией. По этой причине огромное количество клиентов обращается именно туда. А сотрудники юридической организации, в свою очередь, имеют индивидуальный подход к клиенту.

Сотрудничать с фирмой всегда выгодно. Компания предлагает всем посетителям уникальные условия сотрудничества, по итогам которого клиенты понимают, что конечный результат сильно превышает размеры гонораров.

Ответственность фирмы застрахована. Юристы гарантируют, что все услуги будут оказаны качественно и по приемлемой стоимости. Если клиент будет недоволен результатом, «Неделько и партнеры» возместит ущерб посетителю.

Специалисты считают честность основным принципом фирмы и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с людьми.