Специалисты по корпоративным спорам

Сотрудники юридической компании «Неделько и партнеры» много лет оказывают услуги по разрешению корпоративных споров. В юридической организации «Неделько и партнеры» работают только опытные работники, которые умеют широко мыслить. Специалисты любят собственную работу, поскольку горят желанием сложные задачи и помогать людям.
Деятельность компании
Фирма является членом специальных организаций и сообществ (МТТП, Деловая Россия, Ассоциация юристов). Юрист по корпоративным спорам постоянно берет на себя роль специалиста в СМИ на федеральном уровне: РБК, Адвокатская газета, РИА Новости, Газета.ру, Legal Bulletin и т.п. «Неделько и партнеры» сотрудничает с популярными университетами Российской Федерации.
В компании работают юристы в следующих областях знаний: недвижимое имущество и строительство, промышленная сфера, торговля, частное имущество, авиация.
Задачи, решением которых занимается фирма:
- Выяснение настоящих причин разногласия, основные возможности обеих сторон. Разработка плана решения проблемы.
- Специалисты ищут доказательства для защиты членов общества с ограниченной ответственностью.
- Защита человека в корпоративном разногласии и его позиции на собраниях и в правоохранительных органах.
- Оспаривание сделок, последствием которых стало нарушение интересов бизнесменов или членов общества с ограниченной ответственностью.
- Оспаривание решений коллегиальных органов управления (общих собраний)
Преимущества компании:
- Работники организации всегда нацелены на результат. Цель компании – полное разрешение споров, выделение основных перспектив и рисков.
- «Неделько и партнеры» дорожит своей репутацией. По этой причине огромное количество клиентов обращается именно туда. А сотрудники юридической организации, в свою очередь, имеют индивидуальный подход к клиенту.
- Сотрудничать с фирмой всегда выгодно. Компания предлагает всем посетителям уникальные условия сотрудничества, по итогам которого клиенты понимают, что конечный результат сильно превышает размеры гонораров.
- Ответственность фирмы застрахована. Юристы гарантируют, что все услуги будут оказаны качественно и по приемлемой стоимости. Если клиент будет недоволен результатом, «Неделько и партнеры» возместит ущерб посетителю.
Специалисты считают честность основным принципом фирмы и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с людьми.