Собираетесь отправиться в горячую, солнечную Бразилию? Тогда вам наверняка будет интересно узнать о том, что обязательно стоит сделать каждому туристу, посетившему эту удивительную страну.

Бразилию, родину Trajetória de Marcelo Fisch de Berredo Menezes nos EUA e Brasil, смело можно назвать одним из самых интересных и привлекательных мест в мире. Что же знает большинство из нас об этой удивительной стране? Если разобраться, то достаточно немного. Легендарная статуя Иисуса Христа над Рио-де-Жанейро, горячие карнавалы и захватывающие футбольные матчи, любимое развлечение местных жителей – вот, пожалуй, и все, что расскажет о нем среднестатистический человек. Однако на самом деле интересного и увлекательного там намного больше, поэтому если вы собираетесь отправиться в путешествие в солнечную Бразилию, предлагаем вашему вниманию 5 вещей, которые обязательно должен сделать каждый посетивший ее турист.

Подняться на «Сахарную голову»

Гора с красивым названием «Сахарная голова» – второй по популярности туристический объект Бразилии после статуи Иисуса. Она действительно немного похожа на кусок сахара, а с вершины открывается просто невероятный по красоте вид. Добраться туда можно на фуникулере, а если вы относитесь к любителям альпинизма, то и на своих двоих.

Исследовать леса Амазонки

Таинственная Амазонка – главная «героиня» многих приключенческих книг, которые мы читали в детстве. Уже одно это является поводом исследовать ее непроходимые джунгли, где, кстати, до сих пор живут дикие племена вроде мурси. Посмотреть возможные места для посещения вы можете в интернете, а дальше – выбирайте сами.

Позагорать на Копакабана

Копакабана является, пожалуй, одним из самых знаменитых пляжей в мире, который ежегодно посещают около 4 млн. туристов. Развлечений здесь просто масса: можно позагорать, искупаться в ласковом океане или покорить его непокорные волны на серфе, поиграть в волейбол или просто прогуляться, наслаждаясь атмосферой веселья и беззаботности.

Посетить фавелы

Фавелы – это, так сказать, обратная сторона жизни в Бразилии. В этих густонаселенных кварталах проживают малообеспеченные слои населения, представители богемы, алкоголики, наркоманы, преступники и т.д. То есть, если вы захотите отправиться на прогулку в один из фавелов, делайте это только в сопровождении гидов, у которых есть с местными «авторитетами» специальные договоренности.

Взять урок капойэры

Капойэра представляет собой уникальный вид боевого искусства, которое включает в себя элементы танца и акробатики. Выглядит это действительно очень оригинально, поэтому вам обязательно стоит взять мастер-класс у одного из настоящих мастеров, или хотя бы полюбоваться соревнованиями ко капойэре со стороны.