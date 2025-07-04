Аудит акционерных обществ. Что важно знать

Акционерные общества (АО) — одна из самых распространённых форм ведения бизнеса в России. Это могут быть как крупные корпорации, так и относительно небольшие компании с ограниченным числом акционеров. Независимо от масштаба, такие организации обязаны соблюдать высокие стандарты прозрачности и подотчётности. Один из инструментов контроля — аудит.

В этой статье расскажем, зачем акционерным обществам нужен аудит, кто обязан его проходить, как он проводится и почему важно обращаться к профессиональным аудиторам.

Что такое аудит АО

Аудит — это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности компании. Главная цель — подтвердить, что все данные в отчётах точны, соответствуют закону и отражают реальное финансовое состояние организации.

Аудит помогает:

Повысить доверие со стороны инвесторов и акционеров

Выявить ошибки и неточности в отчётности

Своевременно обнаружить финансовые риски

Убедиться в соблюдении законодательства

Для акционерных обществ аудит особенно важен, потому что они работают с акциями, распределяют дивиденды и часто взаимодействуют с большим числом участников рынка.

Обязательный аудит для АО

По российскому законодательству, некоторые компании обязаны проходить аудит каждый год. В том числе:

Все публичные акционерные общества (ПАО)

Непубличные АО, если выполняется хотя бы одно из условий: годовая выручка превышает 800 миллионов рублей активы на конец года превышают 400 миллионов рублей компания подлежит обязательной отчётности перед ЦБ РФ или иными органами



Если акционерное общество не выполнит это требование, его могут оштрафовать. Кроме того, отсутствие аудита подрывает доверие со стороны инвесторов и партнёров.

Подробнее об обязательном аудите можно узнать на сайте https://consulting.aoreestr.ru/services/obyazatelnyy-audit/obyazatelnyy-audit/.

Процесс аудита делится на несколько этапов.

Подготовка

Аудитор знакомится с деятельностью компании, оценивает масштаб операций и определяет ключевые области для анализа. Подписывается договор и утверждается план проверки.

Сбор документов

Компания предоставляет все необходимые данные. Это могут быть:

Бухгалтерская отчётность

Первичные документы (счета, накладные, акты)

Договоры с контрагентами

Отчёты по налогам

Проведение проверки

Аудитор анализирует данные, проверяет соответствие отчётов реальности, выявляет возможные ошибки или нарушения. Все действия фиксируются и подтверждаются доказательствами.

Подготовка заключения

По результатам проверки аудитор оформляет заключение. В нём указывается:

Соответствует ли отчётность требованиям законодательства

Есть ли существенные ошибки

Какие риски или проблемы были выявлены

Это заключение передаётся руководству компании, а также может быть раскрыто акционерам или инвесторам.

Зачем нужен аудит, если всё в порядке

Даже если у компании стабильное финансовое положение, аудит всё равно полезен.

Он помогает:

Поддерживать порядок в документации

Предотвращать ошибки ещё до проверок налоговых органов

Повышать доверие со стороны акционеров

Упрощать доступ к кредитам и инвестициям

Аудит также является элементом внутреннего контроля и дисциплины в финансовой работе. Внешний взгляд помогает заметить то, что внутри компании могли не учитывать.