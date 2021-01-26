Кредит для покупки земельного участка «Садовод»

Стоит сказать, что достаточно часто люди желают приобрести участок, но не знают как это сделать правильно, и где это будет сделать более выгодно. В настоящее время имеется множество предложений, но далеко не все они могут удовлетворить потребность того или иного пользователя. Собственно говоря, именно по этой причине, есть уникальное предложение от РоссельхозБанка, которое должно удовлетворить каждого потенциального клиента. Давайте поговорим более подробно про особенности этого предложения и о том, как получить ипотечный кредит на покупку земельного участка.

Что нужно знать?

Прежде всего, давайте поговорим о том, какие именно требования имеются для оформления ипотечного кредитования.

В обязательном порядке человек должен быть не моложе 23 лет на момент подачи заявки. При этом возраст максимальный должен быть не более 65 лет, день подачи заявки включен в обозначенные возрастные рамки. Еще одна особенность – человек должен быть гражданином РФ. Необходимо иметь определенный стаж работы. За последние 5 лет, для физических лиц стаж работы должен быть не менее 6 месяцев на текущем месте работы, и как минимум 1 год, в общем. Клиенты, которые получают пенсию в данном банке, данные требования не распространяются. В обязательном порядке будут учитываться общие доходы. То есть будут учтены не только доходы от заработной платы, но и дополнительные подработки, в том числе от занятий частной практики. Если имеется подсобное хозяйство, то и эти доходы, так же могут быть учтены, это будет скорее плюсом для вас. Все доходы, которые получены разрешенным законодательством путем, могут быть учтены. Имеется возможность при желании воспользоваться услугой созаемщика.

Для того, чтобы получить более качественную и подробную информацию по получению кредита, позвоните на горячую линию.

Условия получения кредитования

Стоит сказать, что здесь достаточно удобные условия получения кредитования. Имеется возможность взять кредит на 3 и 5 лет. Если вы выбирайте первый вариант, то целевое использование указывать не нужно. В том случае, если кредит будет на пять лет, то здесь потребуется указать целевое использование. Минимальная сумма кредитования 30 тысяч рублей, а максимальная сумма ровна 1 500 000 рублей. Минимальный срок кредитования 6 месяцев, максимальный 5 лет.