В последнее года всё мировое сообщество только и говорит о ценности биткойна, что за ним будущие; но есть и скептики и власти некоторых государств, которые активно питаются препятствовать данному финансовому нововведению. Так, использование биткойна нужно начинать с того, что разобраться, как пользоваться биткойн-адресом и кошельками биткойн.

Просто о биткойне

Так что же такое этот загадочный биткойн? Для начала несколько слов о биткойн-кошельке – это онлайн-устройство, благодаря которому возможно принимать, хранить и передавать биткойны, с помощью специфического адреса.

Как безопасно пользоваться кошельками с биткойнами

Информацию о биткойне стоит начинать с проблемы безопасности кошельков. Самый безопасный вариант, но далеко не самый востребованный вариант – аппаратный кошелек, ведь он стоит пятдесят долларов, его аналоги бесплатные, но всё-таки разумно его использовать для платежей на небольшие сумы. Хотя стоит отметить, что множество операций не принимают аппаратный кошелек, некоторые платформы предоставляют свой онлайн-кошелек, тогда необходимо обычные меры безопасности: длинный пароль, который не совпадает с вашими другими паролями.

Для большей безопасности необходимо использовать двух-факторную аутентификацию, данная процедура очень похожа на подобную процедуру безопасности доступу к электронной почте или же странице социальной сети.

Блокчейн биткойна

А сейчас просто о биткойне. Данный термин означает в переводе с английского языка — цепочка блоков, а на практике это совокупность успешных транзакций, блоки обновляются каждые 10 минут, ведь так решил создатель — Сатоши Накамото. Биткойны, которые были переведены на кошелек появляются в новом блоке, в зависимости от времени транзакции и вместе с комиссией, они становятся наградой майнеру и майнинг-пул. Трудно сказать, но быстрее всего технология блокчейн имеет будущее, ведь создает сверхнадежное хранилище информации, его надежность основана на том, что информация хранится по схеме: огромный тираж копий по всему миру.

Все эти термины и новшества пугают большинство людей, которые слышат о биткойне, ещё более пугают количество вопросов без ответов по данной теме. Но, несмотря на все нюансы современному человеку, всё таки необходимо, как в теории, так и на практике разобраться, что же означает столь загадочный финансовый термин.