Celestia — криптовалюта нового поколения

Еще достаточно недавно криптовалюта была экзотикой, к которой относились с определенной степенью недоверия, но со временем к ней привыкли. И, кроме Биткоина, появилось множество разновидностей криптовалют, одной из которых является Celestia.

Она имеет массу привлекательных сторон, таких как доступность данных и удобное проведение транзакций. К тому же эта крипта без проблем адаптируется под растущую экосиситему, что не наносит вреда ни безопасности, ни децентрализации.

Что нужно знать о криптовалюте: интересные подробности

Есть несколько привлекательных фактов в gem wallet, на которые стоит обратить внимание:

основателем проекта является бывший хакер, что на самом деле внушает покупателям Celestia большой оптимизм;

компания привлекла блокчейн-инженеров, которые работали с другими криптопроектами;

была решена проблема масштабируемости, которая присуща монолитным сетям благодаря тому, что сеть построена на модульной архитектуре;

рост котировок менее чем за месяц произошел более, чем в три раза, то есть с $2,5 до $7,4;

криптовалюта включена в листинг крупнейших бирж.

Celestia — новый перспективный токен

Запущен он был в 2023 году, работает на базе Cosmos, но в планах команды — перенести его на сеть Ethereum. Разработчики считают, что блокчейн-индустрия скоро изменится благодаря концепции модулей, а это значит, что проект имеет действительно большой будущее. Всего в цепочке четыре блока.

Привлекательной стороной этой криптовалюты также является то, что транзакции проводятся с максимально высокой скоростью, практически мгновенно, что не только удобно, но часто также и выгодно для участников. Celestia дает гарантии кроссцепочечной совместимости благодаря используемым механизмам.

К настоящему моменту создано один миллиард единиц криптовалюты, но она выпускается в неограниченном количестве. В обращении пока что находится около 150 миллионов монет, то есть 15% от всего созданного количества. Ежегодно планируется устанавливать определенный лимит токенов.

У валюты нет привязки к реальным активам, она используется для того, чтобы обеспечить безопасность цепочки. Ею активно торгуют на больших платформах, так что проблем приобретением актива точно не будет. Достаточно только определиться с тем, сколько и каким образом его необходимо приобрести. Заработать на инвестировании в такую монету можно без особенных проблем, это действительно отличное решение.