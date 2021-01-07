Где пенсионеру взять онлайн кредит на карту без залога и поручителей

Банки осторожно относятся к кредитованию пенсионеров, отказывая в выдаче ссуды или предлагая оформить кредит под залог. МФО, напротив, предлагают пенсионерам взять онлайн кредит на карту по паспорту. На поиски надежной компании может уйти несколько часов, поэтому нужно использовать специальные платформы для быстрого выбора и получения займа.

Как пенсионеру быстро найти финансовое учреждение

На украинском рынке микрокредитования сотни крупных компаний со своими условиями и требованиями к заемщикам. Чтобы самостоятельно найти надежную микрофинансовую организацию, нужно изучить юридическую информацию на официальных сайтах, отзывы на сторонних ресурсах, методы защиты личных и платежных данных, время работы.

Рассмотрение заявки на кредит онлайн на карту в Украине занимает в среднем 15 минут, а вот на поиски надежного финансового учреждения уходит несколько часов. Платформа https://groshman.com.ua дает возможность сразу получить доступ к проверенным компаниям. Их деятельность регулируется действующим законодательством Украины, а личные и платежные данные заемщиков проходят сложное шифрование.

Процедура оформления онлайн кредита на карту через платформу Groshman является максимально простой:

В форме регистрации укажите номер телефона и пароль. В заявке на займ введите личную информацию и паспортные данные. Добавьте данные банковской карты и пройдите верификацию, то есть дождитесь окончания проверки нашей системой. Выберите сумму и сроки. Выберите лучшее предложение из нескольких подтвержденных кредитов от финансовых учреждений, которые подберет наша система.

После выбора предложения, останется подписать электронный кредитный договор и получить деньги на карту. На сервисе Groshman комиссия в размере 50 грн оплачивается один раз, после чего появляется возможность регулярно получать перечень компаний с выгодными предложениями.

На каких условиях пенсионеры могут взять онлайн кредит на карту

У микрофинансовых организаций гораздо меньше требований, нежели у банков. Заемщикам не нужно собирать бумаги для подтверждения стабильного дохода и официального места работы, приводить поручителей и оставлять автомобиль или недвижимость в качество залога.

Оформить кредит онлайн на карту в Украине могут граждане в возрасте от 18 до 65-75 лет. Для прохождения регистрации нужно указать номер телефона. В заявке потребуется ввести паспортные данные и идентификационный номер налогоплательщика. Для получения денег понадобится добавить данные банковской карты.

Пенсионеры могут получить онлайн кредит на карту на следующих условиях:

сумма – от 1000 до 12 000 гривен;

период – от 7 до 30 дней;

ставка – от 0,01% в день.

Если регулярно пользоваться услугами компаний, удастся получать большие денежные суммы, сниженную процентную ставку, участвовать в розыгрышах. Выполнение кредитных обязательств даст возможность улучшить кредитную историю, соответственно, открыть доступ к крупным банковским кредитам на выгодных условиях.