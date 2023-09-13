Как погасить потребительский кредит

Копить или купить?

Идея приобретать гаджеты в кредит имеет своих сторонников и противников. Одни считают, что надо жить по средствам и не переплачивать банкам за приобретение новой электронной игрушки. Другие убеждены, что новинка стоит того, чтобы взять заем на ее приобретение: технологии меняются так быстро, появляются и устаревают, а попробовать хочется все.

Потребительский кредит на технику и электронику стоит брать в следующих ситуациях:

аппаратура необходима для работы как инструмент получения прибыли (например, фотоаппарат для профессионального фотографа, графический планшет для дизайнера и т. д.);

заем используется для улучшения кредитного рейтинга клиента.

Стоит воздержаться, если:

уже есть несколько незакрытых кредитов,

техника рассматривается как вложение средств,

будет использоваться для игр или учебы, которые могут стать источником дохода в далекой перспективе.

Удобная опция

Как правило, потребительские займы гасятся равными суммами в установленную договором дату. Это значит, что будет удобно, если способ оплаты позволяет не заполнять заново всю информацию о кредите, а использовать готовую успешную транзакцию как шаблон.

Такую опцию можно найти в сервисе «Золотой Короны». Подробно о том, как рассчитываться с его помощью, можно узнать на https://koronapay.com/repayment/.

Повтор платежа можно производить, используя разные банковские карты. То есть, основная информация дублируется, а реквизиты карточки пользователь вводит снова, если хочет сменить платежное средство.

Автосписание в сервисе «Погашение кредитов» не предусмотрено: операцию по оплате клиент должен подтверждать сам каждый раз, когда он ее совершает.

Помнить, не запоминая

Если у заемщика несколько кредитов, он легко может запутаться в датах внесения платежа по каждому из них. Чтобы этого не произошло, можно вести специальные записи в личном календаре или подключить опцию напоминания о предстоящем платеже.

В мобильном приложении «Погашение кредитов» такая возможность предусмотрена. Напоминание приходит заблаговременно, так что проблем с расчетом не возникнет, даже если дата выпадает на праздники или выходные.

Но напоминание будет приходить и после полной выплаты кредита, если его не отключить. Этот функционал ближе всего к будильнику, который звонит каждое утро, пока его не перенастроят.

Заключение

Если вы решили приобрести технику в кредит, то в качестве способа оплаты нужно выбрать наиболее технологичный и современный способ. Погашение онлайн через «Золотую корону» отлично подходит для этого.