Кредит под залог недвижимости в Киеве и области

В наше время кредиты являются одним из наиболее распространенных финансовых продуктов. Трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не брал кредит. Кредиты берут для самых разных целей: на покупку бытовой техники, на отдых, ремонт жилья. Более крупные суммы оформляются на открытие собственного бизнеса. Среди популярных услуг можно выделить кредит под залог недвижимости. Доступен такой вид кредитования на сайте: www.money-credit.kiev.ua.

В компании Мани Кредит можно получить крупную сумму, оставив в качестве залога дом или квартиру. Главным преимуществом кредитования в Мани Кредит является простая процедура оформления. Что порой играет ключевую роль. Ведь часто возникают ситуации, когда крупная сумма нужна уже сейчас. И нет времени на лишнюю бюрократию.

Что необходимо заемщику, чтобы получить средства в Мани Кредит:

Паспорт гражданина Украины. Идентификационный номе налогоплательщика. Документы на залоговую недвижимость.

Далее проводиться оценка объекта недвижимости. После чего принимается решение о выдаче средств.

Подписать в присутствии нотариуса кредитный договор.

Дождаться поступления средств на счет.

Мани Кредит уже не первый год работает на финансовом рынке Украины. Компания занимается не только выдачей кредитов под залог недвижимости, но и предоставляет широкий спектр других услуг. Обратившись в Мани Кредит клиенты могут:

Оформить кредит под залог автомобиля

Земельного участка

Бизнеса

Компания предлагает выгодные условия кредита под залог недвижимости в столице. В Мани Кредит понимают, что время является самым ценным ресурсом. Поэтому специалисты компании максимально упростили процедуру оформления кредита. Все, что нужно от клиента, это минимальный набор документов. В некоторых случаях деньги можно получить уже через несколько часов после обращения в компанию. Сама же процедура рассмотрения заявки не занимает более двух часов.

Рассчитывать на получение средств в Мани Кредит могут даже лица с плохой кредитной историей. Более того, условия для клиентов, который входят в черный список многих банков, у нас такие же, как и для других заемщиков. Также в финансовом учреждении предусмотрено нецелевое кредитование. И, следовательно, можно получить деньги на любые жизненные потребности: покупку туристических путевок, бытовой техники, медицинские услуги, получении образования и прочие цели. Оставить заявку на получение кредита можно прямо на сайте компании.