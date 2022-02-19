Купить медный купорос для обработки сада весной

Весенние работы начинаются на дачных участках с опрыскивания от заболеваний и вредителей. Компания «AGRAR» заботится о своих покупателях, предлагая в ассортименте медный купорос украинского производителя «Химфарминвест». Фунгицид представляет собой неорганическое соединение — сульфат меди в концентрации 960 г/кг порошкообразной формы.

Варианты расфасовки:

Пакет 100 г. Упаковка 300 г. Большая фасовка 25 кг.

Синий гигроскопичный порошок — медный купорос используют для обеззараживания деревянных строений, деревьев, почвы, клубней, профилактического сбрызгивания весной и осенью. Первичное распыление по веткам косточковых и семечковых культур (яблони, персика, груши, сливы, вишни) до распускания почек можно допускать в высокой концентрации – 100 г. на 10 л тёплой воды.

Важно: грядки обрабатывать 1 раз в 5 лет во избежание накопления вещества в грунте и перенасыщении химическим элементом. Пролив земли в теплицах и нанесение раствора по листьям требуют внести 2 – 5 г. порошка на 10 л. слегка подогретой обычной воды.

Профилактика грибковых болезней саженцев, взрослых деревьев и кустов

Фунгицид имеет мягкое действие, безвредность для природы, широту сфер использования. Регулярная профилактика и предварительное сжигание повреждённых веток и листьев уничтожает заразу.

Растворённый медный купорос помогает от следующих поражений:

Парша яблони и груши, вишни и черешни.

Антракноз и ржавые пятна на смородине.

Филлостиктоз или бурая пятнистость роз и других культур, распространяемая с дождём.

Монилиальный ожог вишнёвых посадок доводит побеги и листву до усыхания и гибели, коккомикоз портит ягоды чёрными точками, являющимися спорами грибка.

Кластероспориоз, курчавость, септориоз плодово-ягодных насаждений тоже поддаются лечению.

При наличии признаков бактериального рака на саженцах нужно произвести:

Зачистку от дефектных мест поверхности древесины. Погружение корней посадочного материала на 2 – 3 мин. в лечебный состав (1ч.л. купороса на ведро воды). Промывка перед последующей посадкой.

Чтобы не было засора опрыскивателя, осадок следует убрать, пролив рабочую жидкость через сито. Обрабатывать равномерно по всей площади побегов и зелени, защищая руки перчатками, а дыхательные пути – респиратором. Ветер и мороз могут помешать качественному впитыванию.

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