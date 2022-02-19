Купить медный купорос для обработки сада весной

Купить медный купорос для обработки сада веснойВесенние работы начинаются на дачных участках с опрыскивания от заболеваний и вредителей. Компания «AGRAR» заботится о своих покупателях, предлагая в ассортименте медный купорос украинского производителя «Химфарминвест». Фунгицид представляет собой неорганическое соединение — сульфат меди в концентрации 960 г/кг порошкообразной формы.

Варианты расфасовки:

  1. Пакет 100 г.
  2. Упаковка 300 г.
  3. Большая фасовка 25 кг.

Синий гигроскопичный порошок — медный купорос используют для обеззараживания деревянных строений, деревьев, почвы, клубней, профилактического сбрызгивания весной и осенью. Первичное распыление по веткам косточковых и семечковых культур (яблони, персика, груши, сливы, вишни) до распускания почек можно допускать в высокой концентрации – 100 г. на 10 л тёплой воды.

Важно: грядки обрабатывать 1 раз в 5 лет во избежание накопления вещества в грунте и перенасыщении химическим элементом. Пролив земли в теплицах и нанесение раствора по листьям требуют внести 2 – 5 г. порошка на 10 л. слегка подогретой обычной воды.

Профилактика грибковых болезней саженцев, взрослых деревьев и кустов

Фунгицид имеет мягкое действие, безвредность для природы, широту сфер использования. Регулярная профилактика и предварительное сжигание повреждённых веток и листьев уничтожает заразу.

Растворённый медный купорос помогает от следующих поражений:

  • Парша яблони и груши, вишни и черешни.
  • Антракноз и ржавые пятна на смородине.
  • Филлостиктоз или бурая пятнистость роз и других культур, распространяемая с дождём.
  • Монилиальный ожог вишнёвых посадок доводит побеги и листву до усыхания и гибели, коккомикоз портит ягоды чёрными точками, являющимися спорами грибка.
  • Кластероспориоз, курчавость, септориоз плодово-ягодных насаждений тоже поддаются лечению.

При наличии признаков бактериального рака на саженцах нужно произвести:

  1. Зачистку от дефектных мест поверхности древесины.
  2. Погружение корней посадочного материала на 2 – 3 мин. в лечебный состав (1ч.л. купороса на ведро воды).
  3. Промывка перед последующей посадкой.

Чтобы не было засора опрыскивателя, осадок следует убрать, пролив рабочую жидкость через сито. Обрабатывать равномерно по всей площади побегов и зелени, защищая руки перчатками, а дыхательные пути – респиратором. Ветер и мороз могут помешать качественному впитыванию.

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Финансы, кредиты, банки — 19. 02. 2022

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