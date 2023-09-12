Оформление кредитной карты: требования, особенности и условия

Кредитная карта — удобный финансовый инструмент, который выручит в сложной финансовой ситуации. Высокий спрос на продукт обусловлен доступностью для большинства россиян и возможностью пользоваться им на весьма выгодных условиях. Оформить карту легко, а получить ее можно по почте или воспользовавшись курьерской доставкой. Выбрать наиболее оптимальный вариант для себя можно воспользовавшись специализированными порталами, где клиентам представлена возможность сравнивать представленные варианты.

Условия по кредитным картам при оформлении онлайн заявки

По каким условиям можно взять кредитную карту онлайн зависит от финансового учреждения и заявителя. После подачи запроса кредитор внимательно изучает кредитную историю клиента, его уровень дохода. На основании полученной информации банк принимает окончательное решение, касаемо условий кредитования.

В нынешнем году условия по продуктам стали лучше. Клиент может предусматривать:

Лимит по кредиту. Банк устанавливает размер в зависимости от уровня дохода заявителя. Продукты, представленные на российском рынке, предлагают лимит в пределах — 50 тыс. — 1,5 млн.

Ставка. Финансовые учреждения готовы выдать займ под ставку от 0 до 69 годовых.

Валюта. Все кредитки предусматривают наличие на них рублевой валюты. Однако, на персональных условиях она может быть изменена на другую.

Грейс период — данная услуга представляет собой возможность использовать полученные деньги бесплатно в течение определенного периода. Срок варьируется в пределах 50-180 дней. Он зависит от условий кредитной карты.

Требования к клиентам

Сегодня оформление продукта возможно без посещения офиса банка, что существенно экономит время заявителя. Оформление осуществляется посредством оформления заявки через интернет. Продукт доступен при соответствии клиентом ряду требований:

Возрастные ограничения — 18-21 год. Большинство продуктов рассчитаны на клиентов с 21 года.

Регистрация в стране. Она может быть временной или постоянной.

Стабильный доход. Заявитель должен иметь официальную работу.

Варианты получения

Наиболее предпочтительный вариант — курьерская доставка. Услуга доступна в большинстве российских банков. Другие варианты: