Зарплатный проект предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для удобного и быстрого перевода зарплаты своим работникам.

Данная услуга выгодна и руководителям, и работникам. Как правило, инициатором подключения зарплатного проекта выступает сам работодатель.

Как подключить зарплатный проект

Данная услуга подключается финансовыми учреждениями, поэтому для начала необходимо обратиться в банк.

В целом процедура оформления зарплатного проекта выглядит так:

Предприниматель приходит в кредитную организацию — это может быть банк, клиентом которого он является или любое другое учреждение, где такая услуга предоставляется независимо от того, есть расчетный счет в этом банке или нет. Получает информацию о тарифах. Мы советуем сравнить предложения нескольких банков и поинтересоваться стоимостью подключения зарплатного проекта, узнать комиссию за перечисление зарплаты, изучить преимущества зарплатной карты. Далее происходит заключение договора на оказание услуги. Работодатель предоставляет список сотрудников, которым необходимо переводить зарплату. Кредитная организация создает базу и вносит полученную информацию. Для каждого работника выпускается зарплатная карта. Компании открывается зарплатный счет. Карточки раздаются сотрудникам.

Обычным работникам стоит выпустить обыкновенные пластиковые карточки. Здесь также необходимо обратить внимание на количество доступных банкоматов. Сотрудникам не нужно будет платить комиссию за снятие наличных средств, если они будут делать это в банкоматах банка, который выпустил карточку.

Документы для зарплатного проекта

Здесь два варианта. Первый — если предприниматель уже является клиентом этого банка, тогда никакие документы собирать не нужно. Второй вариант — если предприниматель обслуживается в одном банке, а подключить услугу желает во втором, тогда ему нужно будет предоставить полный пакет документов.

В этот перечень входят:

Устав компании, либо другой учредительный документ. Положение. Учредительный договор. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Также нужно приложить заявления от сотрудников — чтобы финансовое учреждение открыло каждому работнику счет и ксерокопии главных страниц паспорта. В заявлении указывается ФИО будущего владельца пластика и название организации. Напомним, что сотрудник не обязан принимать участие в зарплатном проекте, и может получать выплаты на любую карту.