Автомобили из Швеции — гарантия безопасности и высокое качество

Производство шведских автомобилей – гарантия качества и безопасность. Скандинавские автогиганты давно завоевали мировой рынок и пользуются заслуженной популярностью. На появление собственных разработок повлиял суровый климат страны и особенности дорожного покрытия. Шведские производители вывели формулу успеха, которая заключается в доступной цене и высоком качестве продукта.

Недорогие бренды из Скандинавии

Шведское автомобилестроение зародилось в начале 20 века. Пионерами дела выступили Volvo и Scania. После завоевания внутреннего рынка, компании перешли на международную арену. Концерны продолжают совершенствовать продукцию и постоянно обновляют кузовную линейку. Ежегодно выпускаются бюджетные хэтчбеки, элегантные кабриолеты, солидные внедорожники и классические седаны.

Бюджетные марки:

Saab. До выпуска автомобилей компания производила военные самолеты. Фирма появилась в городе Сконе, а с середины 60-х годов перешла под крыло Scania.

Volvo. Бренд сочетает надежность и высокое качество. Компания специализируется на выпуске легковых автомобилей, автобусов и грузовиков.

Концерн Вольво разделен на два подразделения, которые производят профильную продукцию и компоненты. Personvag выпускает автомобили, а Aktiebolaget поставляет автозапчасти Volvo, оборудование и комплектующие для коммерческого производства.

Грузовики и машины премиум-класса

Компания Saab не смогла выдержать конкуренцию и разорилась в 2016 году. Вольво продолжает удерживать долю на рынке и постоянно наращивает обороты. Производитель поставляет грузовики, автобусы и наладил производство двигателей для авиации. Также концерн выпускает современные кроссоверы и седаны премиум-класса.

Производители грузовиков и спорткаров:

Scania. Автогигант выпускает габаритные грузовики, рабочую спецтехнику и автобусы. Вторая специализация концерна – производство двигателей для самолетов и морских судов.

Koenigsegg. Молодая марка основана в 1994 году. Бренд производит эксклюзивные спорткары и комплектующие. Компания успешно конкурирует с лидерами рынка из Италии и Германии.

Главное предназначение скандинавских машин – принцип безопасности. Автомобили обладают повышенными мерами предупреждения аварий для комфорта водителя и пассажиров. Познакомиться с запчастями Volvo можно по ссылке https://77volvo.ru/auto/catalog/, на сайте представлены оригинальные комплектующие и детали.