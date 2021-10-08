Этикетка на бутилированной продукции

Перед приобретением напитков в бутылках покупатели узнают об особенностях товара по этикеткам. Не только информация на этикетке, но и красивое оформление привлекает внимание и во многих случаях способствует покупке напитка.

Это маркетинговый инструмент для раскручивания бренда, поэтому компании по изготовлению этикеток стараются сделать визуальное оформление качественным и привлекающим внимание. Компания https://www.sp-ekko.com.ua/services/etyketky-na-butilky/ печатает наклейки эстетичные, приятные на ощупь.

При их помощи можно добиться повышения узнаваемости бренда и увеличения доверия к напиткам. Специалисты по дизайну разработают, подготовят к печати наклеек на бутылки. Есть дополнительные услуги.

Что учитывается при печатании?

Важное значение имеет не только визуальное оформление и дизайн бутылки, но и информация, содержащаяся на этикетке. Маркировка должна быть информативной. По этикетке на бутылке потребители знакомятся с продукцией.

Там содержатся данные о:

производителе;

сроке годности товара;

составе напитка;

условиях хранения.

Могут быть и другие особенности продукта и важные данные о нем.

Любая этикетка на шампанском, бутылках вина, водочные наклейки должны смотреться красиво и гармонично. В компании, которые занимаются изготовлением этикеток, помогут в подборе материала, изображения на нем, размера, цвета и типа шрифта, а также оригинальных элементов для привлечения покупателя. Печать этикеток на бутылках должна быть четкой и высокого качества, чтобы информацию на них была лаконичной и полезной, можно было ее легко читать. Маркировка должна отличаться практичностью и функциональностью, привлекать покупателей.

Этикетки на бутылки отличаются способом применения и назначения. Они могут быть:

Фронтальными. Они дают информацию о виде напитка, бренде производителя, логотипе и других важных данных.

Плечевыми. Размещаются над основной наклейкой.

Контрэтикетки. Обычно располагают их сзади тары. Покупатель узнает по ним информацию об условиях хранения напитка, о его составе

Кольеретка. Наклеивается оборачиванием горлышка бутылки.

При заказе изготовление этикеток надо учесть, что наклейки на бутылках должны иметь специальный штрих-код. С его помощью удобно проводить инвентаризацию товаров, их перевозку, вести учет, размещать на складах. Печать этикеток выполняется на самоклеющейся бумаге или других подходящих материалах. Тогда штрих-коды легко сканируются приборами.