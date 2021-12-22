Как перестать набирать лишние килограммы

Чтобы перестать набирать вес, нужно исключить из своего рациона жиры. Разумеется, невозможно убрать их полностью и навсегда – любые запреты на какие-то продукты только мешают в деле борьбы с излишним весом. Просто замените их продуктами с меньшей калорийностью. Вместо высококалорийных сладостей, употребляйте менее калорийные. Вместо шоколада, жирных сливочных кремов, разумнее подойдет пастила и фрипсы, зефир и варенье. Если вы сравните обычное сливочное мороженое и диетическое, то, скорее всего, разницы не почувствуете.

Бытует ошибочное мнение о том, что растительное масло, оно постное и, следовательно, полезно для здоровья. На самом деле любое масло вне зависимости от его происхождения (растительного или животного), вредно для людей с лишним весом, так как содержит в себе 100 жиров. Соответственно, масла следует исключить или строго ограничить в своём рационе.

Нельзя назвать здоровым питание, при котором человек употребляет в пищу маргарин и майонез. Жирность маргарина или так называемых спредов составляет 60-75 %. Кроме того, обычно для того, чтобы маргарин хранился дольше, в него добавляют особые химические добавки, которые также неполезны для здоровья человека.

Для собственной безопасности выведите из своего рациона также маргарин и майонез. Майонез даже нельзя назвать продуктом – настолько он вреден для организма человека. Он процентов на 70 состоит из жиров, кроме того, он может содержать ряд консервантов для обеспечения его длительного хранения. Если вам сложно отказаться от майонеза, замените его подсоленной сметаной, несладким йогуртом или плавленым сыром, который отлично подойдет для бутербродов. Для заправки салатов вместо майонеза можно использовать следующую заправку: смешайте горчицу с кефиром в соотношении 1:1.

Несколько слов нужно сказать о сырах. Жирность некоторых сыров порой составляет 45-50 %. Какими продуктами заменить сыр? Попробуйте вместо сыра употреблять несладкие и нежирные виды творога или мягкие сыры, такие как брынза – процент жирности этих продуктов невысок, а вкус отличный. Их употребление не отразится на весе.

Способствует увеличению массы тела употребление в пищу мяса, которое обычно имеет, как правило, процент жирности 25-30. Как компенсировать исключение из рациона мясо, ведь белок организму необходим, иначе появятся слабость, анемии, мигрени и др.? В этом случае можно посоветовать готовить блюда из нежирной говядины и рыбы, предпочтительнее морской.

Что можно сказать о варёных и копчёных колбасах? Сказать можно лишь одно: полезного в них нет ничего, их употребление только вредит организму, поскольку изготавливаются колбасы порой из некачественных продуктов, содержат различного рода химические добавки и др. Замените колбасу рыбой.

Из молочных продуктов, пожалуй только сметана является продуктом с высоким содержанием жиров – около 25-40 %. Не расстраивайтесь, ведь существуют менее калорийные варианты.

Ваше желание прекратить набор лишних килограммов должно быть подкреплено действием — исключите из своего рациона перечисленные высококалорийные продукты и в скором времени заметите разницу!