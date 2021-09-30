Какие характеристики сахарина и где он используется?

Название сахарин происходит от латинского «Saccharum», что означает сахар. Коммерчески он доступен в трех формах: сахариновая кислота, сахарин кальция и также можно купить сахаринат натрия . Это единственный синтетический подсластитель, который использовался во всем мире более века.

Сахарин был открыт химиками Ремсеном и Фальбергом еще в 1878 году. Это произошло неожиданно – и было случаем «интуитивной прозорливости». Такое случайное открытие получилось из-за соревнования ученых между собой.

Какие бывают виды сахарина?

Кислый сахарин существует в виде белого кристаллического порошка. Это умеренно сильная кислота, мало растворимая в воде. Однако надо учитывать высокую подслащивающую способность (в 200-600 раз выше, чем у сахарозы). Выходит, что небольшая растворимость все же достаточна, чтобы оправдать ее использование в качестве подсластителя.

На рынке представлены три формы сахарина: кислота, натриевая соль и кальциевая соль. Если вам нужны качественные и сертифицированные вещества недорого, их предлагает Система Оптимум . Самая используемая форма – это натриевая соль. Большой спрос – из-за ее большей стабильности и растворимости (в 500 раз выше, чем у кислоты при 20 °C). Реже используется кальциевая соль, особенно теми, кто придерживается диеты с низким содержанием натрия.

Где применяется сахарин?

Сахарин и его соли можно использовать в качестве некалорийного, безопасного и недорогого подсластителя:

пищевых продуктов,

напитков,

косметики,

фармацевтических препаратов.

В пищевой промышленности его добавляют в:

безалкогольные напитки,

фруктовые соки,

жевательную резинку,

желе,

джемы,

сладкие украшения

соусы

фруктовые приправы.

В диетической форме он входит в состав подсластителей в виде таблеток, порошков или жидкостей. Однако имеет горьковато-металлическое послевкусие, особенно в высоких концентрациях.

Сахарин: безопасность использования и побочные эффекты

Сахарин не метаболизируется в организме человека. Продукты, полученные в результате его метаболизма, никогда не были обнаружены, даже в минимальных следах или, во всяком случае, обнаруживаемых с помощью современных аналитических методов.

Сахарин был предметом долгих споров. Хотя все доступные исследования показывают его безопасность в обычных потребляемых дозах, было высказано много сомнений относительно его токсичности. Споры в основном связаны с некоторыми исследованиями. Они показали корреляцию с раком мочевого пузыря у самцов крыс, получавших высокие дозы сахарина натрия.

В 1977 году FDA запретило сахарин на основании исследований на крысах. Впоследствии – в девяностых годах эту позицию пересмотрели соответствующие всемирные комиссии по охране здоровья. Обширные исследования на людях показали, что нет корреляции между раком мочевого пузыря и потреблением сахарина (при обычных уровнях потребления). Поэтому сегодня сахарин полностью пересмотрен как подсластитель.

После приема он быстро всасывается (около 90%) и выводится с мочой без метаболизма. Он влияет на уровень глюкозы в крови и не дает телу энергии. Поэтому он показан как подсластитель в низкокалорийных диетах и ​​в диетах для диабетиков. Он также не способствует развитию кариеса. Правда, его стоит с осторожностью принимать сахарин при беременности из-за его способности проникать через плаценту.