Печи Harvia

Финский бренд Harvia выпускает электрические печи, предназначенные для эксплуатации в малогабаритных и коммерческих саунах. От моделей-конкурентов техника отличается безупречным качеством, интересным дизайном. Покупателю важно знать, как правильно выбирать электрические печи Harviaa. Перед тем как приобрести понравившуюся модель, рекомендуется изучить ее технические характеристики.

На что обратить внимание при выборе электрической печи

Электропечи отличаются мощностью, от этого критерия зависит площадь обогрева. Техника также классифицируется по способу установки. Электрические печи бывают настенные, напольные, отдельные модели предназначены для скрытого монтажа. Приборы имеют разный дизайн. Распространены модели:

цилиндрические;

шарообразные;

прямоугольные;

сферические.

В зависимости от особенностей использования, электрокаменная печь имеет встроенный или выносной пульт дистанционного управления. Некоторые модели оснащены опцией ароматерапии, среди других полезных новшеств — встроенный парогенератор.

Почему стоит выбрать электрокаменные печи торговой марки Harvia

Финский производитель предлагает электрические печи для сауны в разных вариациях. Каждая модель имеет определенную площадь обогрева. Печи отличаются по типу монтажа, их часто используют, чтобы создать мелкодисперсный пар. Плюсы электрокаменок:

надежная, до мелочей продуманная конструкция;

современный дизайн;

печи удобные в эксплуатации, легкие в монтаже, пожаробезопасные;

оснащены удобной системой, возможностью программирования времени, регулировкой температурных перепадов.

Все модели выполнены из качественных, надежных, экологически безопасных материалов, служат долго, не накапливают пыль и обеспечивают гигиеничная применение. Безопасная эксплуатация – ключевое преимущество. В процессе работы прибор не выделяет угарный газ. Многослойное покрытие предотвращает появление ожогов на коже при контакте с устройством. ТЭН изолирован от влаги.

В каталоге «Теплоконтакт» заказчик найдет наиболее подходящую модель финской печи. Прибор выбирают в зависимости от потребностей, одна техника предназначена для домашнего, другая – для коммерческого пользования. Консультанты с радостью предоставят информацию о моделях и помогут выбрать наиболее подходящий вариант. Клиент также может заказать доставку. Если сумма заказа более 10 000 рублей, доставка по Москве бесплатная. Понравившуюся модель можно вывести со склада, предоставляется гарантия.