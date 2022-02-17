Пищевой спирт для праздничной кутьи

Правильно приготовленная традиционная кутья – это действительно изысканное лакомство. Секрет ее совершенного вкуса кроется в тщательно подобранной композиции продуктов.

Древнейший рецепт включает в себя только зерно (символ плодородия), мак (символ мира и богатства) и мед (сладость жизни). Но более сложные варианты содержат больше продуктов. Также для них понадобится спирт питьевой купить, чтобы придать блюду завершающий акцент. Подойдет любая марка пищевого спирта, но лучше всего брать Пшеничную слезу.

Усложненные варианты кутьи уже совершенно не похожи на кашу с медом. Это скорее нежнейшее ореховое пирожное или мягкий грильяж.

Традиционная кутья

Приготовление кутьи требует терпения. Процесс включает в себя долгие периоды замачивания и варки зерен.

Самая ароматная кутья получается, если готовить не из лущеной пшеницы, которая продается в каждом отделе «Крупы», а из натурального зерна. Но в этом случае его придется лущить самостоятельно. Этот процесс долгий и трудоемкий.

Ингредиенты:

спирт пищевой – 10 мл;

вода – 30 мл;

пшеница – 250 г;

смесь из фундука, миндаля, изюма, фиников – 500 г;

мед – 250 г;

молоко – 250 мл.

Приготовление:

Пшеницу заливают водой и оставляют на ночь набухать. Затем воду сливают, промывают зерна, опять заливают водой и ставят вариться на медленном огне. Через 20 минут воду сливают, наливают свежую и продолжают варить. Еще через 20 минут повторяют процедуру: сливают кипящую воду, заливают свежую и ставят кастрюлю обратно на огонь. Примерно через час пшеница готова. Кастрюлю снимают с огня, сливают воду и оставляют готовую пшеницу в сторону. Мак тщательно промывают, заливают его молоком. Ставят кастрюлю на огонь и дают смеси покипеть несколько минут. Снимают с огня и хорошо растирают мак толкушкой. Промытую и ошпаренную орехово-сухофруктную смесь измельчают блендером. Заливают смесью воды и спирта, перемешивают. Соединяют все ингредиенты, перемешивают и отправляют в холодильник как минимум на ночь.

Готовую кутью можно украшать орехами, фруктами, ягодами.

Рождественская кутья

Изысканный десерт, обладающий нежным орехово-фруктовым вкусом. Разваренная пшеница придает блюду необходимую мягкость.

Ингредиенты:

пшеница – 1 стакан;

пищевой спирт – 10 мл;

вода – 30 мл;

мак – 1 стакан;

грецкие орехи – 10 штук;

изюм – ½ стакана;

курага – ½ стакана;

миндальные лепестки – ½ стакана;

сливки – 100 мл;

мед – 100 мл;

апельсиновая цедра – 1 ч. л.

Инструкция:

Пшеницу замачивают на ночь. На следующий день ее варят в течение 2 часов. За время варки дважды полностью меняют воду. Мак замачивают в кипятке на 15 минут. Сцеживают воду и растирают толкушкой. Сухофрукты и орехи смешивают, измельчают блендером, заливают смесью воды и спирта, хорошо перемешивают. Дают постоять минут 20. Теперь смешивают все ингредиенты, кроме сливок и меда. Масса должна быть однородной. Сливки соединяют с медом, перемешивают, нагревают до кипения. Заливают горячей медово-сливочной смесью заготовку для кутьи.

Все хорошо перемешивают и ставят в холодильник. Через сутки, а лучше – дольше, можно пробовать.