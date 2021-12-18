Популярные разновидности ликеров

Среди алкогольных напитков особое место занимают ликеры. Благодаря сладкому вкусу и приятному аромату они пользуются популярностью у дам. Но и среди мужчин есть немало поклонников этого благородного напитка.

Некоторые разновидности ликеров заслужили международное признание. К этой группе относится ирландский Бейлис, итальянский Амаретто, барбадосский Малибу. Чтобы сэкономить на приобретении, достаточно купить ликер в тетрапаке https://igvodka.com/category/liker/, который стоит заметно дешевле напитка в традиционном стекле. Но рекомендуется делать заказ у надежного продавца, заслужившего доверие покупателей. Это сводит к минимуму риск приобретения фальсифицированного алкоголя.

Основные виды

В зависимости от особенностей состава различают несколько видов ликеров:

Фруктовые. Основой напитка нередко выступают ягоды, например, клубника, вишня, смородина, черника. Из фруктов чаще всего используют персики, цитрусовые и абрикосы.

Кофейные. Кофе – главный ингредиент ликера, который сочетают с другими компонентами. Самый популярный рецепт предусматривает использование вместе с кофе рома и пряностей.

Яичные. Для приготовления напитка используются как белки, так и желтки. Как правило, их смешивают с другими продуктами животного происхождения, например, молоком или сливками. В итоге получается ликер с оригинальным вкусом и ароматом.

Исходя из количества используемого спирта и сахара, напитки подразделяют на крепкие, кремы и десертные. Особенность первых – большое содержание этанола. Процент спирта достигает 45%, сахара – 50%.

Десертные ликеры более легкие. Их крепость не превышает 30%. Аналогичную долю составляет количество сахара. Такое соотношение способствует созданию напитка с оригинальным сладким или кисло-сладким вкусом. В качестве дополнительных компонентов используются фрукты, мед или кофе.

В отдельную категорию выделяют кремы. Их отличительная особенность – густая структура, по консистенции более напоминающая крем, чем классический напиток. Количество спирта не превышает 28%, тогда как сахару дается больше (до 60%).

Правила употребления

Самый распространенный вариант – самостоятельное употребление ликера. Напиток должен быть охлажденным, но не холодным. Если в его вкусе преобладает сладкая нотка, то его подают после основного блюда, при наличии горького привкуса – перед трапезой. Сладкие разновидности подаются вместе с фруктами к кофе.

В разбавленном виде употребляют крепкие ликеры, обладающие специфическим вкусом. Их смешивают с водой без газа. Также в качестве дополнительного ингредиента можно использовать молоко, сок или горячий шоколад. Идеальный вариант – добавление продукта, на основе которого приготовлен алкоголь.

Ликеры часто смешивают с другими крепкими напитками, например, водкой, бренди или спиртом. Для приготовления вкусного коктейля рекомендуется брать продукт, на котором настаивался ликер. Так, с Бейлис хорошо сочетается виски, а с Куантро – чистый этанол.