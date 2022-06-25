Выбираем бонеты

Современное изобилие холодильного оборудования, достаточно сложно сделать выбор в пользу той или иной модели. Это касается не только бытовых сложностей, но и выбора, который необходимо делать для магазинов, где необходимо обеспечить наличие именно тех холодильников, которые должны храниться при низкой температуре. Для того, чтобы обеспечить доступ посетителям к различного рода продукции, которая должна храниться исключительно при низкой температуре, стоит обратить внимание на варианты, которые сегодня предлагаются в магазине «Комплекс-Трейд». Самыми распространенным вариантом является бонета морозильная. Это энергоэффективное торговое оборудование, которое способно занимать минимальное количество пространства, но при этом есть возможность разложить и предоставить покупателям огромный выбор продукции.

Преимущества данных моделей

Бонета представляет собой смесь современного ларя и витрины. Как правило сверху располагается специальная стеклянная дверь, которая по конструкции сдвижная. Если же стекла нет, то как правило модель имеет специальную надстроенную конструкцию из стеклопакета. При этом данная конструкция возвышается над моделью примерно на 30-50 см. Если говорить о конкретных преимуществах, то данные варианты обладают следующими:

В первую очередь они имеют не большую высоту. А значит есть возможность получить отличный обзор на ту продукцию, которая предлагается для посетителей. При этом конструкция продумана таким образом, что покупатель имеет возможность быстро и эффективно извлечь именно то, что необходимо из конструкции. Сами модели отличаются привлекательным внешним видом, что говорит о статусе самого магазина и покупатели обязательно будут заходить за покупками, так как эстетика эффективно привлекает.

Разновидности бонет

В такие холодильники можно помещать продукцию, которая требует хранения при низких температурах. Это рыба, полуфабрикаты из теста, замороженные овощи и фрукты. Что же касается возможности хранить напитки или же продукты гастрономии, можно использовать модели, которые готовы хранить предлагаемую продукцию при средних температурах. Но такие Бонеты пользуются меньшим спросом. Есть возможность также приобрести и универсальные устройства, которые работают при температурном режиме от -25 до +10. Самое главное четко понимать для чего такое оборудование необходимо.