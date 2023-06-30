Что такое комбинированные душевые установки

Руководитель предприятия обязан обеспечить безопасные условия труда для персонала. На производстве может произойти внештатная ситуация. Поэтому компания должна располагать аварийными душевыми установками для оказания экстренной помощи пострадавшим. Оборудование позволяет избежать простоев, сбоев в технологическом процессе.

Подходящая аварийная установка подбирается исходя из особенностей производства, условий работы. Должна быть качественной, чтобы исправно функционировала в течение срока службы. Поэтому за покупкой нужно обращаться к надежным, проверенным поставщикам, например сюда https://avartex.ru/ – российскому производителю аварийных систем самопомощи.

Устройство должно быть эффективным: обеспечивать быструю подачу воды при активации для удаления опасных веществ с кожи, слизистых.

Виды АДУ и особенности функционирования

Аварийные душевые установки предназначены для первостепенной очистки кожи от опасных веществ. Промывание пораженного места проводится в течение определенного времени — не менее 15 минут.

АДУ классифицируются по назначению:

раковины для лица, слизистых;

души, позволяющие обработать тело;

комбинированные варианты.

Последние сочетают в себе возможности первых двух моделей.

Независимо от назначения, аварийная установка обеспечивает непрерывную подачу жидкости без необходимости удерживания рычага активации. Вода должна быть комфортной температуры. Нужно понимать, что промывка пораженного участка водой не заменяет медицинскую помощь.

Для бесперебойного функционирования устройств, проводится регулярная проверка и обслуживание. В запасе должны быть запчасти для аварийного душа, чтобы при необходимости можно было быстро устранить поломку. Душ активируется один раз в шесть месяцев, даже если нет необходимости в использовании.

Комбинированные установки

Комбинированные системы самопомощи сочетают фонтан для глаз и душ для тела. Устройство имеет ножное, ручное управление. Морозостойкие варианты проявляют устойчивость к минусовым температурам, поэтому могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях.

Комбинированные устройства крепятся к полу. Это стационарные модели. Принцип работы систем аналогичен остальным вариантам.

Это универсальная модель. Подходит для разного вида производственных услуг. Но предназначена только для экстренного использования.