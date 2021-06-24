Гибкая битумная черепица: плюсы и минусы

Большинство владельцев частных домов стремиться покрыть свое жилье качественным и долговечным материалом, одним из которых стала гибкая черепица. Данный кровельный материал не только имеет симпатичный дизайн, но и отличается практичностью.

Гибкая битумная черепица представляет собой листы с отличительной внешней и изнаночной поверхностью. Внешняя поверхность гибкой черепицы имитирует керамическую (имеет соответствующие вырезы на листе и помещает до 4-х «черепков»), а на внутреннюю поверхность нанесен специальный клеевой слой.

Покрытие для надежности и долговечности имеет целых 4 слоя:

Центральный слой – стеклотканевой каркас отменной прочности.

Пропитка центрального слоя с обеих сторон специальным битумным составом.

Самоклеющийся битумный слой на изнаночной стороне. Данный слой защищает силиконизированная пленка.

Декоративный верхний слой. Для блеска в свете солнечных лучей производители используют специальную минеральную либо каменную крошку, цветные гранулы.

Особенности укладки гибкой черепицы

Для продления эксплуатационных свойств данного вида кровельного материала, необходимо производить укладку по технологии. Факторы, влияющие на прочность и качество укладки гибкой черепицы:

Наклон кровли минимум в 11 градусов для естественного схода дождевых и талых вод. Наличие для укладки жесткого основания. Так как сам битумный материал мягкий и гибкий, ему важно наличие надежного каркаса (основы), которыми могут быть листы фанеры либо ОСБ. Укладывают данную основу без зазоров, на одном уровне. Монтаж гибкой черепицы стоит проводить при определенных климатических условиях: сухой безветренной погоде при температуре 15 – 20 градусов Цельсия. Это связано с тем, что битум при высоких температурах окружающей среды размягчается, а при низкой – отвердевает. Первый этап – установка карнизной планки, которая позволит защитить от атмосферных осадков. Листы укладываются снизу вверх, дополнительно закрепляясь кровельными саморезами с широкими шляпками.

Почему стоит выбрать в качестве кровельного материала гибкую черепицу?

Преимущества в пользу выбора битумной кровли:

Способность поглощать внешний звук.

Гибкость и эластичность материала. С ее помощью можно покрыть крышу любой формы.

Богатство коллекций в разных цветовых палитрах благодаря использованию всевозможных красителей.

Легкость осуществления монтажа за счет небольшого веса листов.

Стойкость к появлению на поверхности кровли плесени и других биологических микроорганизмов и растений.

Долговечность.

Отличные теплоизоляционные свойства для поддержания оптимального микроклимата в доме.

Экономичность.

Сопротивляемость воздействию прямого УФ-излучения. Материал не теряет цвета.

Мягкую кровлю легко транспортировать и доставлять на крышу для монтажа.

Шероховатость внешнего слоя задерживать снежные скопления для постепенного их схождения во время оттепели.

Универсальность кровельного материала. Гибкая черепицы отлично будет смотреться в тандеме с любым фасадом (дерево, кирпич, штукатурка, сайдинг).

Помимо большого количества плюсов битумной мягкой кровли, она имеет и ряд недостатков:

Жесткие требования при монтаже. Осуществлять укладку можно лишь при определенных климатических условиях за счет свойств материала, четко соблюдая технологию монтажа.

Необходимо предварительное обустройство обрешетки, вентиляционного зазора для пропуска конденсата.

Скопление мусора на шероховатой поверхности. Его легко устранить при помощи веника либо струи воды.

Крыша с битумной черепицей выглядит аккуратно и эффектно, сохраняет свою красоту длительный период – до 60 лет.