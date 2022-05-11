ГК ТЕХ: европейское оборудование на российской территории

Компания ГК ТЕХ gktex.ru поставляет электростанции газопоршневого типа. Они обладают такими преимуществами, как:

конструкция, за основу для которой были взяты двигатели внутреннего сгорания, применяемые в промышленности;

охладительная система, оснащенная теплообменником жидкостно-масляного вида, воздействующая на корпус принудительным образом;

обеспечение повышения уровня коэффициента полезной деятельности;

достаточно низкие расходы в плане использования.

Что еще продает компания?

С 2011 года компания начала активно заниматься внедрением систем MOTORTECH, предназначенных для управления ГПУ. Эти системы позволяют автоматизировать управленческий процесс. Через четыре года ей было запущено изготовление электростанций, а первая установка заработала уже спустя двенадцать месяцев после этого. С тех пор компания оказывает все необходимые услуги, связанные с вышеперечисленной техникой.

Еще с 2018 года компания заняла место отечественного представителя Nanni Diesel, известного мирового производителя, занимающего лидерскую позицию в плане создания двигателей для судов, функционирующих на дизельном топливе, а также генераторных установок. Представляет ГК ТЕХ этот бренд и на территории стран СНГ. Двигатели для судов, производимые этим изготовителем, динамичны, комфортны и регулярно демонстрируют отличный уровень надежности в использовании. Они подойдут катерам и буксирам, а также большим по размеру кораблям.

ГК ТЕХ предлагает приобрести также газопоршневые двигатели, производством которых занимается лидирующая в мире компания MAN. Сотрудники бренда, разработавшие эти агрегаты, спроектировали их так, чтобы топливом здесь служил природный газ; благодаря этому выбросы в атмосферу становятся гораздо меньше обычного.

Кроме того компанией осуществляется продажа запасных частей, к примеру, свечей зажигания, и создающегося на немецкой земле специального инструмента, предназначенного для газопоршневых станций, от всемирно известных изготовителей — Motortech, Bosh и Denso.

Широкий спектр сервисных услуг от ГК ТЕХ

Помимо продажи высококачественных европейских товаров компания также предоставляет ряд связанных с ними услуг:

диагностика проблем;

монтаж конструкций с обязательной проверкой работоспособности и прочности всех деталей после завершения монтажных работ;

пуск и наладка;

модернизация и так далее.

Заявку на приобретение товара или услуги можно подать прямо на сайте компании, заполнив простую форму, либо позвонив по указанному на этом ресурсе телефону. Консультации по заявкам могут быть даны в круглосуточном режиме и без выходных. Доставка товара происходит по Санкт-Петербургу, а также по всей территории Российской Федерации; при необходимости существует возможность сразу же установить приобретенный товар на предназначенное для него место силами работников ГК ТЕХ.

ГПУ 500 кВт

Электростанция контейнерного типа мощностью 500 кВт приводится в действие газопоршневым двигателем. Она обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии в течение длительного времени. Во время эксплуатации установки не требуется постоянное присутствие дежурного персонала. Помимо установок на 500 кВт, выпускаются ГПУ мощностью 530 киловатт.

Компания НПО ТЕХ занимается продажей ГПУ и их доставкой покупателям в любую точку РФ ознакомиться с продукцией можно на сайте компании: gktex.ru.

Установки мощностью в 500 кВт работают на природном газе и выдают переменный, трёхфазный ток напряжением 400 вольт. Тип двигателя — турбонадувной. Его охлаждение производится при помощи двухступенчатой системы со встроенным жидкостно-масляным теплообменником. Ресурс до капитального ремонта не менее 60 тысяч мото-часов. Присутствует система утилизации тепла мощностью 630 кВт. Производитель обещает покупателям, что ГПУ прослужит не менее 25 лет.

Цена на продаваемые нами ГПУ варьируется в зависимости от мощности, типа двигателя, вида используемого топлива. Точную стоимость можно узнать, позвонив по телефону: +7 (812) 658-46-93.

Как купить ГПУ

Чтобы узнать точную цену на ГПУ и потом приобрести установку, нужно зайти на сайт компании TEX и оставить там заявку. Специалисты компании находятся на связи круглосуточно, и постараются ответить на все вопросы потенциального покупателя. Начать оформление покупки можно и не через заявку на сайте, а просто связавшись с представителями фирмы TEX по телефону.