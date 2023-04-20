Применение дополнительного рабочего оборудования для экскаватора

Современная спецтехника совершенствуется. Каждый год выпускаются новые оснастки, позволяющие сэкономить денежные средства, силы. Упрощают процесс работы и повышают производительность в несколько раз.

Навесное оборудование делится на 2 больших типа:

основное; дополнительная комплектация.

Вспомогательная оснастка позволяет осуществлять работы в сложных условиях, перемещать нестандартные грузы.

Важное, чтобы навесное оборудование на экскаватор подходило для конкретных видов работ. Оптимальная модель подбирается в зависимости от технических параметров спецтехники, рабочих условий, квалификации оператора.

Как правило, дополнительная оснастка ограничена мощностью носителя, максимальной грузоподъемностью, эксплуатационными характеристиками площадки.

Сменные съемные конструкции используются для проведения ремонтных, строительных, демонтажных работ. Востребованы в строительстве, промышленности, коммунальном хозяйстве, при грузоперевозках.

Типы устройств

Экскаватор — универсальная спецтехника. Без машины не обойтись при проведении землеройных, строительных, разрушительных работ. Но именно навесное оборудование превращает экскаватор в многофункциональную технику.

Самые востребованные типы сменных устройств:

ковш;

гидромолот;

гидроножницы;

грейферы;

рыхлители;

щетки.

Под любые виды работ можно подобрать специализированные конструкции. Для быстрого разрезания, демонтажа строительных металлических конструкций применяются механические ножницы по металлу. Достоинства оборудования описаны здесь https://gidrozub.ru/gidronozhnici-po-metallu/ — на сайте производителя устройств для специфических видов деятельности.

Стандартным сменным оборудованием для экскаватора считается ковш. Предназначен для капания почвы, минералов, твердого грунта. Может иметь прямую, обратную лопату.

Также применяются узкоспециальные сменные агрегаты, такие как измельчитель, резчик асфальта, вибропогружатель и другие.

Чтобы быстро переставить навесное оборудование, используются быстросъемные устройства. С помощью данных механизмов можно за считанные минуты менять навесные конструкции, что повышает производительность спецтехники.

Каждый адаптер требует правильной установки, эксплуатации, ухода и хранения. В этом случае служит долго и не ломается часто. Приобретение навесных устройств для экскаватора обходится дешевле, чем покупка узкопрофильных машин.