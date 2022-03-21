Характеристики и сфера применения профильной трубы

Профильные трубы отличаются размером и типом сечения. При выборе такого изделия важно учитывать его конфигурацию. Компания «СОРТМЕТ» отлично зарекомендовала себя на рынке металлопроката. В ее каталоге представлено множество видов металлопроката. Доставка товара осуществляется максимально оперативно.

Выбор профильной трубы

Нержавеющие трубы профильные выбирают, учитывая сферу ее применения. Изделия имеют разные геометрические формы. Профильная труба бывает овальная, квадратная. В интернет-магазине также представлены четырехгранные опоры, важное преимущество конструкций – невысокая себестоимость.

Металлопрокат изготавливают из стали высокого качества и у каждого производителя собственные нормы ТУ. Ассортимент ежедневно дополняют новыми, более экономичными моделями. Сплав может быть достаточно тонким, но очень прочным. Существуют шестигранные, восьмигранные опоры, но широким спросом пользуются четырехгранные (ввиду сравнительно низкой себестоимости).

Технические особенности профильных труб

Труба стальная профильная квадратного и прямоугольного сечения в большей мере характеризуется качеством стали. В связи с тем, что каждый производитель определяет свои нормы ТУ, ассортимент пополняется более экономичными вариациями. Прочность сплава позволяет создать изделие с более тонкими стенками. Стоит изучить особенности маркировки профильной трубы. Маркировка представляет собой комбинацию букв, в которых зашифрованы сведения о товаре. Соответствующая информация имеется на ярлыке или на поверхности самого изделия.

Код содержит такие сведения:

габариты изделия;

разновидность стали;

название бренда.

Стальные квадратные трубы активно применяются в строительстве. С их помощью создают каркасы, заборы. Немалым спросом пользуются трубы, у которых прямоугольное сечение. В интернет-магазине эти изделия можно заказать оптом. Применяют разные виды профильных труб в процессе монтажа трубопровода. Изделия также необходимы для возведения не громоздких, но прочных сооружений.

Плюсы профильной трубы

Профильные трубы, у которых прямоугольное или квадратное свечение, долговечные. У изделий улучшенные технические характеристики. Трубы выдерживают значительные механические нагрузки, поскольку имеют ребра жесткости. Вначале делают заготовки, сечение у них круглое. Изделия подвергают механической деформации, применяют оборудование. Получают трубу с четкими, ровными гранями. В соответствии с другим технологическим процессом применяют метод сварки. Чтобы продлить срок службы изделия, используют цинковое покрытие.