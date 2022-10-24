Как выбрать диспенсер для бумажных полотенец

Все мы привыкли соблюдать гигиену как дома, так и в общественных местах. Незаменимым помощником в этом является диспенсер для бумажных полотенец. С его помощью можно быстро просушить руки, вытереть что-то или использовать в других целях. Особенно популярными диспенсеры стали во время пандемии коронавируса, когда соблюдение гигиены стало ключевым в общественных местах. Но так ли легко выбрать простой на первый взгляд прибор?

Чтобы определится с покупкой, необходимо знать много нюансов, например, какой тип полотенец вы будете использовать, ведь некоторые подходят именно к конкретному типу дозатора. Поэтому далее мы обсудим все нюансы поиска подходящего диспенсера, чтобы выбор не был сложным.

Ключевые моменты при покупке

Итак, чтобы определится с оптимальным вариантом, стоит учитывать разные факторы.

Тип подачи материала

Дозаторы бывают с листовой, рулонной и комбинированной подачей полотенец. Если сравнить рулонные и листовые типы, то вторые имеют более компактные размеры, чем и заслужили большую популярность.

Тип установки

Стоит отметить, что диспенсер для полотенец может быть настольным, настенным и переносным. Как правило, переносные и настольные модели устанавливают в маленьких организациях либо в частных домах. А вот в местах, которые постоянно посещают много людей, лучше всего воспользоваться настенным дозатором.

Материал изготовления диспенсера

Сегодня есть такие варианты используемого материала:

Пластик. Сами понимаете, что материал легко повредить, поэтому используют такие дозаторы чаще всего в частных домах, где пользоваться ими будем небольшое количество людей. При таком варианте дозатор прослужит вам не один год.

Металл. Диспенсеры более надежные, стойкие к ударам и падениям. Используются в основном в местах с большим потоком людей. Например, кафе, больших офисах, заправках.

Металлопластик. Такое изделие имеет все плюсы и минусы двух предыдущих вариантов. Лучше устанавливать его в местах, где умеренное число посетителей.

Дизайн

В большинстве случаев дизайн является однотонным, что делает устройство практичным и подходящим для любого интерьера. Если выбрать металлический серый дозатор, то он будет выглядеть современно, не станет привлекать при этом лишнего внимания. А вот пластиковые модели имеют большой выбор цветовой гаммы. Все-таки практически все варианты однотонные. Конечно, вы можете заказать свой дизайн у изготовителя.

Вместительность

Здесь нужно приблизительно понимать, на скольких пользователей вы рассчитываете. Например, для диспенсера с листовыми полотенцами, который приобретается для дома, достаточно вместительности на 100 штук. Для маленького офиса подойдет размер корпуса, рассчитанный на 200-400 листов, а вот в местах общего пользования понадобится вариант вместительностью до тысячи штук.

Расположение

Как правило, самые компактные варианты предоставлены в настольном типе расположения. Такие дозаторы легко переносить. Они идеально подойдут для кухонь, на которых мало места. Плюс дозатор всегда под рукой, и вы можете использовать его как во время готовки, так и во время уборки. Для большей устойчивости приборы имеют прорезиненные ножки. А вот настенные модели, которые компактны по размерам, размещаются в большинстве случаев в уборных или туалетах заведений с большим наплывом клиентов. Благодаря надежной фиксации на стену вы можете не переживать о том, что кто-то случайно скинет дозатор.

Дополнительные функции диспенсеров. В случае если диспенсером будет пользоваться большое количество людей, не будет лишним наличие защитной системы, например, встроенного замка, код от которого будут знать только сотрудники, проводящие перезаправку полотенец.

В крупных заведениях часто устанавливают диспенсеры со встроенным баком для использованных полотенец. За счет этого в помещении всегда мусорное ведро будет чистым, даже после потока людей. Удобно, не правда ли?

С помощью дозатора можно дополнительно рекламировать свое заведение или оповещать об акциях. Для этого в моделях диспенсеров есть встроенное окно для рекламы. Если хотите облегчить работу для своего персонала, можно приобрести диспенсер с наличием смотрового окна. Тогда не придется открывать его каждый раз для проверки наличия остатка полотенец, а это экономит время сотрудника. Итак, главное при выборе диспенсера для полотенец – определиться с целью его покупки, а дальше дело техники.