Клинкерный кирпич – рекомендации по выбору

Большой популярностью пользуется клинкерный кирпич в строительстве и для отделки разных поверхностей. Отличительными особенностями клинкера является его морозостойкость, высокая прочность, твердость и долговечность. Это эстетически привлекательный облицовочный материал, для которого характерно низкое водопоглощение.

Особенности производства клинкерного кирпича

Для производства клинкерного кирпича используются новейшие технологии и высококачественное природное сырье. Для этого применяются особые сорта тугоплавкой глины, которая подвергается обжигу под высокой температурой.

Благодаря воздействию высоких температур в таком кирпиче не остается пор и других включений, поэтому он отличается отличными эксплуатационными характеристиками и устойчивостью к агрессивным веществам.

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Компания занимает лидирующие позиции на рынке, и предлагает клинкер и керамику немецкого производства. На весь ассортимент предоставляется официальная гарантия качества и экологической безопасности. Для производства используются отборные сорта глины и инновационное оборудование.

Основные технические характеристики

По форме кирпич – это правильный параллелепипед с заданными размерами. Наружная его поверхность немного шероховата, а необходимый оттенок получается путем добавления разных добавок и пигментов. От обычного строительного кирпича клинкер отличается технологией производства, используемым сырьем, прочностными характеристиками и малым влагопоглощением.

Главные преимущества и применение

К основным преимуществам клинкерного кирпича относится следующее:

высокая прочность на сжатие и изгиб;

длительный срок службы;

морозостойкость;

низкий показатель водопоглощения;

твердость и стойкость к истиранию;

экологическая безопасность;

широкий выбор фактур и оттенков.

При выборе клинкерного кирпича следует учитывать его вид и целевое назначение. Например, облицовочный широко применяется для отделки фасадов зданий, при этом он представлен в широком ассортименте цветов и фактур.

Для дорог используется кирпич дорожного мощения или так называемая брусчатка. Полнотелый кирпич применяют для кладки стен на вредном производстве. Покупая продукцию, следует учитывать формат (стандартный или под заказ), габаритные размеры и расход.