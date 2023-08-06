Особенности отделки балконов, в которых следует разбираться

Собственная квартира — это то, что хочется сделать максимально уютным гнездышком, причем это касается каждого ее уголка. Поэтому крайне важно, отремонтировав все помещения, не забыть о балконе, который также требует внимания и отделки. Кто-то хочет сделать его функциональной частью жилья, где будет удобно хранить вещи. Кому-то больше по душе уголок для отдыха. Но в любом случае оставлять его в запущенном состоянии точно не стоит, ведь это портит и внешний вид квартиры в целом.

Что следует учесть при ремонте балкона

Есть масса нюансов, которые известны профессиональным строителям, но сам владелец квартиры тоже должен все знатьпро отделку балконов в Санкт-Петербурге, чтобы проконтролировать работу бригады:

важно выбрать тип остекления — на высоких этажах можно предпочесть французский вариант, он будет дороже, но при этом в комнату попадает больше естественного света, на нижних этажах лучше выбрать обычное;

материалы для стен и пола также подбираются с особой тщательностью — при этом учитывается функциональное предназначение этой части квартиры, и выделенный бюджет;

будет ли проводиться освещение, устанавливаться розетки. Иногда, если балкон примыкает к кухне, на нем удобно поставить какую-то технику, а если делается зона отдыха, то желательно повесить светильник;

делать или не делать утепление — в основном это зависит от региона, ведь если зимы холодные, то дополнительная теплая “прослойка” точно не помешает.

Важно также понимать, что отделка балкона может быть только внутренней, но иногда к ней добавляются и внешние работы — так, на первых этажах обычно устанавливаются решетки. Это тоже включается в бюджет.

Стоимость отделки балкона: что на нее влияет

Многое зависит от сезона — если принято решение заняться отделкой балкона с весны по осень, то есть в сезон ремонтов, стоит сразу подготовиться к тому, что бригада точно “накрутит” ценник. Также на цену работ напрямую влияет то, какие материалы были выбраны, а также то, насколько быстро должны быть выполнены работы.

Что касается остекления, то чем больше используется собственно стекла, тем дороже будет результат. Люди, которые хотят сэкономить, могут даже использовать пластик вместо стеклопакета с боков балкона. Если квартира очень высоко, это также может несколько предохранить ее от нагревания летом.

В идеале для проведения ремонта на балконе следует обращаться к профессионалам, которые выполняют все работы “под ключ”.