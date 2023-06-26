Что нужно знать при покупке чугунной ванны

В советские времена чугунные ванны считались незаменимой классикой. Сейчас на рынке можно приобрести ванны из различных материалов. Тем не менее чугунное изделие до сих пор является востребованной и составляет серьезную конкуренцию за счет своих преимуществ. В данной статье представлены положительные характеристики сантехники из чугуна, их разновидности, чем акриловая ванна отличается от чугунной, а также рекомендации по приобретению правильной модели на долгий срок.

Производство

Чугун представляет собой сплав из железа и углерода, которые вместе приобретают высокую прочность. Производство происходит в заводских помещениях с этапа формовки путем заливания сплава в заготовленную форму. Такой способ обеспечивает материалу гладкую поверхность. После этого происходит грунтовка чаши для лучшего наложения краски, опудривание порошком из эмали. После этого изделие отправляется в доменную печь, где температура составляет выше 1000 градусов Цельсия. Как итог чугунная ванна приобретает глянцевость. Некоторые производители на завершающем этапе покрывают наружные стенки порошковой краской для придания более эстетического вида.

Положительные и отрицательные качества

Чугун обладает высокой теплоемкостью, что позволяет дольше сохранять температуру;

Шумопоглощение материала приглушает звуки струящейся воды из крана;

Благодаря высокой прочности и износостойкости чугунная ванна способна прослужить десятки лет;

Обладает тяжелым весом и устойчивостью, не нуждается в креплении;

Дно не деформируется под тяжелым весом;

Устойчива к загрязнению;

В сравнении с другой сантехникой чугунные ванны обладают и некоторыми минусами:

Слишком тяжелая чаша, вес которой может составлять более 90 кг;

Материал обладает плохой пластичностью, поэтому ванны всегда имеют стандартные формы.

Разновидность чугунных изделий

По размеру чаши варьируются на российском рынке от 120 см до 180 см.

По глубине наиболее востребованы ванны глубиной 32-40 см.

Можно встретить стандартные прямоугольные или овальные формы. Они лучше сочетаются с любым интерьером.

По расположению бывают отдельные модели или встраиваемые в стену.

Цветовое оформление ограничивается кремовым, голубоватым или оттенком слоновой кости.

Как выбрать изделие высокого качества

Среди многих производителей сантехники находятся те, кто экономят на толщине чугуна или покрытия. Чтобы выбрать изделие качественного производства, следует изучить нижеперечисленные рекомендации:

Толщина эмали в норме составляет не менее 1-2 мм без каких-либо дефектов.

Стенки чугуна составляет 6-8 мм.

Внешняя часть ванны имеет гладкую поверхность. Отсутствуют шероховатости.

Оттенок однородный, без пятен.

Также приобретая ванну из чугуна, следует учитывать параметры комнаты и коммуникационную разводку.