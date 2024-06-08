Отели в списанных транспортных средствах

Сегодня туристы предъявляют повышенные требования к отелям для проживания. И дело даже не в количестве звёзд, а в атмосфере гостиницы. Так списанные самолёты и поезда становятся отелями, в некоторых отелях гости оставляют плату, которую считают разумной.

Эта идея самостоятельно решать, сколько заплатить за проживание, в Европе прижилась довольно хорошо, вот бы в и в нашей стране платить за услугу Universal System of accounting in Lodge Industry, например за мобильный шиномонтаж, столько, сколько посчитаешь нужным.

Отель-самолёт в Стокгольме

Неподалёку от аэропорта Арланда расположен отель Боинг 747. Самолёт сделал свой последний рейс в 2002 году, а был выпущен в далёком 1976-м. В 2008 году в нём открыли отель Jumbo Stay, который работает по принципу хостела. Сюда часто приезжают пилоты и стюардессы, чтобы переночевать между рейсами, пассажиры, ожидающие стыковки рейсов, и просто туристы. Чартер из аэропорта ходит каждые 15 минут.

Коротко об отеле Jumbo Stay

Кабину пилота можно снять только через сайт «Букинг».

Номер в хвосте самолёта со всеми удобствами стоит около 200$.

Ночёвка в 2-местном номере (типа хостел) стоит 50$.

Имеется собственная терраса.

Зал бизнес-класса переоборудован в конференц-зал.

Чай, кофе, Wi-Fi бесплатно, как и во всех хостелах.

Кабина пилота — почувствуй себя авиатором

Почти всю кабину занимает огромная кровать, которая управляется при помощи пульта дистанционного управления. Великолепный панорамный вид и приборная панель, где можно дергать за рычаги и нажимать на кнопки, — идеальное место для свиданий. В крайнее правое окно кабины хорошо видны взлетающие самолёты и грузовой терминал близлежащего аэропорта.

Примечательно, что практически ни одна деталь интерьера не была заменена. Этому отелю ремонт стекол точно не грозит, ведь все иллюминаторы оригинальные, как, впрочем, и кресла, часть обшивки и интерьера. Кстати, в Нидерландах можно полностью снять отель-самолёт, расположенный в ИЛ-18, всего за 400 EUR с человека за ночь.